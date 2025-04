Cuiabá x Ferroviária; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Por MRNews



A partida entre Cuiabá x Ferroviária é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (27) às 19 hs (horário de Brasília). A partida tem Dourado como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Notícias do Cuiabá

Cuiabá x Ferroviária – Brasileirão Série B (27/04/2025, às 19h de Brasília)

Neste domingo, 27 de abril de 2025, Cuiabá e Ferroviária se enfrentam pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), com início às 19h (horário de Brasília) citeturn0search2.

Onde assistir Cuiabá x Ferroviária ao vivo

O jogo será transmitido ao vivo pelos canais ESPN 4 e pela plataforma de streaming Disney+ citeturn0search3.

Situação das equipes

Cuiabá:

O Dourado ocupa a 7ª posição na tabela da Série B, com um desempenho sólido nas primeiras rodadas. Em casa, a equipe venceu 50% das partidas disputadas até o momento. O ataque tem média de 1,67 gols marcados por jogo, enquanto a defesa sofreu três gols na competição citeturn0search6.

Ferroviária:

A Ferroviária está na 12ª colocação, buscando se aproximar do G-4. A equipe vem de um empate fora de casa contra o Volta Redonda e busca sua primeira vitória como visitante na competição. Este será o primeiro confronto entre Cuiabá e Ferroviária na história da Série B citeturn0search8.

Prováveis escalações

Cuiabá (Técnico: [Nome do técnico]):

[Informações sobre a escalação não disponíveis nas fontes consultadas.]

Ferroviária (Técnico: [Nome do técnico]):

[Informações sobre a escalação não disponíveis nas fontes consultadas.]

Estádio Arena Pantanal

A Arena Pantanal, localizada em Cuiabá, Mato Grosso, é o estádio onde o Cuiabá manda seus jogos. Inaugurado em 2014 para a Copa do Mundo, o estádio tem capacidade para aproximadamente 44.000 espectadores.

Palpite para Cuiabá x Ferroviária

O Cuiabá, jogando em casa e com um desempenho ofensivo consistente, leva vantagem sobre a Ferroviária. No entanto, a equipe visitante pode surpreender se conseguir neutralizar as principais jogadas do adversário.

Palpite: Cuiabá 2 x 1 Ferroviária

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.