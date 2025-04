Jogos Eletrônicos das Instituições Federais: inscreva-se  – IFSP

Competição terá cinco modalidades: Free Fire, LOL, CS 2, Valorant e Xadrez Arena

Alunos de cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação de todos os campi do IFSP podem se inscrever nos Jogos Eletrônicos das Instituições Federais (eJIF) 2025. Os campi devem indicar, até 23 de maio, as equipes que os representarão na etapa estadual da competição.

Os estudantes interessados em compor as equipes de uma das modalidades devem se inscrever junto aos chefes de delegação dos campi. Acesse aqui a lista com o chefe de delegação de cada uma das unidades. Cada campus conta com um calendário próprio de inscrições.

Os campi que registrarem mais de uma equipe na mesma modalidade realizarão disputas locais para definir o grupo que representará a unidade na etapa estadual do eJIF.

O regulamento, o calendário e todas as informações sobre os Jogos Eletrônicos estão disponíveis em ifsp.edu.br/ejif2025.

Quem pode participar?

Todos os estudantes matriculados e frequentando regularmente os cursos regulares do IFSP podem se inscrever, ou seja, alunos de todas as modalidades de cursos técnicos, incluindo Educação de Jovens e Adultos (EJA), cursos superiores de graduação e de pós-graduação.

As equipes devem ser formadas por estudantes do mesmo campus, e cada estudante pode participar apenas de uma modalidade da competição.

Modalidades

Nesta edição do eJIF, os estudantes competirão em cinco modalidades diferentes com times formados por uma quantidade de atletas titulares e reservas, a saber:

Counter Strike 2: 1 time de 5 titulares e até 5 reservas

Free Fire: 1 time de 4 titulares e até 1 reserva

League of Legends: 1 time de 5 titulares e até 5 reservas

Valorant: 1 time de cinco titulares e até 5 reservas

Xadrez Arena: até 4 atletas na modalidade feminino e 4 atletas na modalidade masculino.

Com exceção do Xadrez Arena, que terá equipes inteiramente femininas e masculinas, para as outras modalidades podem se inscrever equipes femininas, masculinas ou mistas.

Etapas

Os jogos são divididos em três etapas: local, estadual e nacional.

Na etapa local, as atividades são organizadas pelo chefe de delegação do campus, com seletivas internas nos campi e datas determinadas pelos campi.

As equipes e estudantes selecionados em cada modalidade representarão o seu campus na Etapa Estadual da competição. Os jogos da etapa estadual serão realizados entre os dias 2 de junho e 4 de julho.

As equipes e os estudantes campeões vão representar o IFSP na Etapa Nacional, que vai reunir competidores de toda a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica do Brasil. A data da fase nacional será divulgada em breve.

Equipamento

Os estudantes participam dos jogos com seus próprios equipamentos. Portanto, devem possuir equipamentos, softwares, licenças e conexão para acessar a plataforma e participar dos confrontos nos horários agendados.

Vencedores

Os estudantes-atletas e equipes que conquistarem as três primeiras colocações serão registrados no Hall dos Vencedores, que poderá ser acessado no site oficial do evento.