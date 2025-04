Middlesbrough x Norwich ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês Championship, HOJE (26/04)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol – Segunda Divisão, a Championship edição 2024/2025, entre Middlesbrough x Norwich acontece hoje, HOJE (26) às 16 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao primeiro time do confronto ue tentará a vitória em seu território.

Middlesbrough x Norwich: Prognóstico, Escalações e Onde Assistir – Championship (Horário de Brasília)

Middlesbrough e Norwich se enfrentam no sábado, 26 de abril de 2025, em uma partida decisiva na luta pela promoção para a Premier League. Enquanto o Middlesbrough quer consolidar sua posição na parte superior da tabela, o Norwich também tem seus olhos voltados para o retorno à elite do futebol inglês. O confronto promete ser emocionante, com ambos os times ansiosos para garantir os três pontos e manter suas ambições vivas.

Middlesbrough: Rumo à promoção

Sob a orientação de Michael Carrick, o Middlesbrough tem mostrado um futebol sólido e consistente nesta temporada da Championship. A equipe ocupa uma posição próxima aos playoffs, o que mantém as esperanças de ascensão à Premier League em aberto. Com um elenco bem equilibrado, o Middlesbrough confia em jogadores como Chuba Akpom, que tem se destacado no ataque, e o meio-campista Marcus Tavernier, que proporciona criatividade e passes decisivos.

Para o Middlesbrough, a vitória sobre o Norwich será essencial para dar um passo importante em sua luta pela promoção direta ou por um lugar nos playoffs.

Provável escalação do Middlesbrough (4-3-3):

Stefanelli; Dijksteel, McNair, Fry, Giles; Mowatt, Howson, Tavener; Akpom, Crooks, Roberts.

Norwich: Em busca do retorno à Premier League

O Norwich City, treinado por David Wagner, também está de olho no retorno à Premier League. A equipe vem mantendo um bom nível de desempenho, mas precisa continuar somando pontos importantes para alcançar uma das vagas automáticas de promoção ou, ao menos, garantir um lugar nos playoffs. O Norwich, com seu estilo de jogo ofensivo, aposta em jogadores como Teemu Pukki, um dos maiores artilheiros da história do clube, e Milot Rashica, que traz velocidade e habilidade ao ataque.

A equipe precisará se superar para derrotar o Middlesbrough fora de casa, especialmente considerando a forte forma que os anfitriões têm mostrado nesta temporada.

Provável escalação do Norwich (4-2-3-1):

Gunn; Aarons, Hanley, Gibson, Williams; Sara, Nunez; Sargent, Pukki, Rashica; Idah.

Retrospecto entre Middlesbrough e Norwich

O histórico recente entre Middlesbrough e Norwich tem sido equilibrado, com ambas as equipes se alternando nas vitórias. Nos últimos confrontos, o Norwich conseguiu se destacar por sua força ofensiva, enquanto o Middlesbrough se sobressaiu com uma defesa sólida e boa organização tática. Este jogo promete ser um duelo intenso, com ambas as equipes brigando pela vitória e pelo sonho de retornar à Premier League.

Palpite para Middlesbrough x Norwich

Apesar da força ofensiva do Norwich, o Middlesbrough tem mostrado um futebol mais equilibrado e sólido, especialmente em casa. A equipe de Carrick, com um ataque potente e uma defesa consistente, deve conseguir levar a melhor neste confronto, embora o Norwich certamente crie dificuldades. A vantagem de jogar em casa pode ser decisiva para o Middlesbrough.

Palpite: Vitória do Middlesbrough por 2 a 1, com destaque para Akpom e Tavernier.

Onde assistir Middlesbrough x Norwich?

A partida entre Middlesbrough e Norwich será transmitida ao vivo no ESPN Brasil e na Fox Sports. O jogo terá início às 16h00 (horário de Brasília), no sábado, 26 de abril de 2025.

