Mutirão oferece serviços para pessoas com deficiência em Boa Vista

Foto: Divulgação/DPE-RR



O prédio cível da Defensoria Pública de Roraima recebe neste sábado, 26, a segunda edição do Mutirão da Inclusão com serviços para Pessoas com Deficiência (PCD). A unidade está localizada na Avenida São Sebastião Diniz, nº 1165, no Centro. Os atendimentos acontecem das 9h às 17h.

A iniciativa busca facilitar o acesso a direitos básicos, como emissão de documentos, orientação jurídica e atendimento médico e psicossocial. Entre os principais serviços estão e emissão da nova carteira de identidade, inclusive a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA).

Os interessados devem apresentar documentos como RG, CPF, laudo médico com CID, comprovante de residência, tipo sanguíneo e uma foto 3×4.

Também haverá orientação para solicitação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e atualização ou então inclusão no CadÚnico, essencial para acessar programas sociais.

O mutirão também contará com atendimentos médicos da rede municipal, acolhimento psicossocial e renegociação de dívidas com a Caer. Além disso, a Roraima Energia atenderá famílias com pessoas com TEA, que podem solicitar até 65% de desconto na conta de luz por meio do programa Energia Azul, regulamentado pela Lei Municipal 2.671/2024.

Outro destaque será a Linha de Crédito PcD, oferecida pela Caixa Econômica Federal. Ela é destinada à aquisição de tecnologias assistivas que promovem mais autonomia e qualidade de vida.

As crianças também poderão aproveitar um espaço com recreação e acompanhamento especializado.

Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp: (95) 99116-5779.

Fonte: Da Redação