SONORA – Conselho Estadual de Assistência Social capacita municípios sobre as conferências de 2025

O Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas/SC) orienta nesta sexta, 25, os municípios sobre as conferências municipais, estadual e nacional que ocorrem em 2025. O prazo de realização para os municípios é até julho, de agosto a outubro para os estados e em dezembro para a etapa nacional. A capacitação ocorre na modalidade on-line.

De acordo com a presidente do Ceas/SC, Gabriela Dornelles, esse é um evento bem importante para que os municípios consigam realizar as conferências de acordo com o que determina o Conselho Nacional de Assistência Social:

SONORA

O tema principal das conferências será sobre “Os 20 anos do Sistema Único de Assistência Social (Suas)”. Os participantes serão divididos em grupos para debaterem temas como Universalização do Suas; o Aperfeiçoamento Contínuo do Suas; a Integração de Benefícios e Serviços Socioassistenciais; a Gestão Democrática, informação e comunicação transparente e a Sustentabilidade Financeira e Equidade no Cofinanciamento do Suas.

Os municípios escolhem os representantes para a etapa estadual. E na conferência estadual serão eleitos os delegados que irão para a etapa nacional apresentar as propostas de Santa Catarina.