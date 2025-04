Cerimônia marca certificação da Mesa Diretora e de conselheiros do Conjur para o biênio 2025-2026

O Governo de Roraima, por meio da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) e da CEPJ (Coordenação Estadual de Políticas para Juventude), promoveu, nessa sexta-feira, dia 25, a cerimônia de certificação da Mesa Diretora e dos membros conselheiros do Conjur (Conselho Estadual da Juventude do Estado de Roraima) para o biênio 2025-2026.

Essa cerimônia teve como objetivo reconhecer publicamente o significativo serviço prestado pelo Conselho aos jovens roraimenses. A certificação é um passo importante sobre o compromisso dos conselheiros em promover políticas públicas eficazes e ações que beneficiem a juventude do Estado.

Durante o evento, foram celebradas as conquistas alcançadas até o momento e as metas para o futuro, reafirmando a importância da participação ativa dos jovens na construção de uma sociedade mais justa.

A composição do Conselho é formada por 20 representantes do poder público e 20 da sociedade civil, refletindo a diversidade e a necessidade de uma atuação conjunta entre diferentes setores. Os conselheiros têm a missão fundamental de propor diretrizes para ações governamentais que visem à promoção de políticas públicas voltadas à juventude.

A secretária Tânia Soares disse que o Conselho Estadual da Juventude é importante para a participação da sociedade, por intermédio dos seus integrantes, na construção de políticas públicas para a juventude.

“A política para a Juventude é uma prioridade do Governo do Estado, sendo que Roraima é um dos estados mais jovens do País. Dentro da Setrabes, nós instituímos desde 2019 a política para a Juventude e mobilizamos também a criação do Conjur. Estamos indo para a segunda gestão do Conselho, formado por representantes do poder público e da sociedade civil. Hoje estamos aqui homologando a nova Mesa Diretora, tendo como presidente um representante da sociedade civil”, finalizou.

Segundo o presidente do Conjur, Yano Rodrigues, a instituição existe para desenvolver políticas públicas voltadas para os jovens.

“O Conjur é composto por representantes do poder público e da sociedade civil. Na maioria dos Conselhos, a composição é formada por instituições que estão na ponta, prestando serviços à sociedade em prol da política para a Juventude”, afirmou.

