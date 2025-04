Defesa Civil de Nova Iguaçu faz vistoria em casa vazia que desabou às margens do Rio Botas

Posted on

A 30ª Copa do Laço teve início na quinta-feira (12), no Parque do Laçador, em Campo Grande, com arquibancadas lotadas e olhares atentos a cada cavaleiro que adentrava a arena. A cerimônia de abertura contou com a presença do governador Eduardo Riedel, que destacou a importância do laço comprido como parte da identidade cultural e […]