Eleições Consup: novos representantes serão escolhidos para o biênio 2025-2027 – IFSP

Interessados podem se candidatar até o dia 2 de maio

Já está em curso o processo eleitoral para a escolha dos novos representantes dos servidores, dos estudantes e dos egressos no Conselho Superior (Consup), para o biênio 2025-2027.

De 25 de abril a 2 de maio, os interessados em concorrer a uma das vagas para conselheiro do Consup devem realizar o preenchimento da ficha de inscrição e do termo de responsabilidade, disponíveis logo abaixo, e submeter sua candidatura, por e-mail, junto às Comissões Eleitorais Locais (veja a lista aqui). Alunos, ex-alunos e servidores podem se candidatar, desde que cumpram os requisitos estabelecidos nos artigos 9, 10 e 11 do Código Eleitoral.

Para o próximo biênio, serão eleitos 17 membros titulares, sendo cinco docentes, cinco técnicos administrativos, cinco alunos e dois alunos egressos. Também serão eleitos 17 suplentes, um para cada titular. Os representantes de cada um dos segmentos serão escolhidos por seus pares em eleição prevista para acontecer nos dias 28 e 29 de maio, pelo sistema on-line Helios Voting.

O processo foi deflagrado na reunião do Consup de 22 de abril de 2025, com a aprovação do Código Eleitoral, incluindo a instituição de uma Comissão Eleitoral Central Inicial.

O que é e como funciona o Consup?

O Conselho Superior (Consup) é o órgão máximo do IFSP. De caráter consultivo e deliberativo, é um espaço democrático de decisões acadêmicas e administrativas. Entre outras ações, o Consup aprova as diretrizes de atuação institucional, zela pela execução da política educacional do Instituto, aprecia as contas do exercício financeiro e o relatório de gestão anual, autoriza a criação e a extinção de cursos, aprova o projeto político-pedagógico e a organização didática.

Presidido pelo reitor, o Consup conta com representantes dos docentes, TAEs, estudantes e egressos, além de representantes da sociedade civil e do Ministério da Educação. Os membros do Consup se reúnem uma vez por mês, em encontros transmitidos ao vivo no site do IFSP.