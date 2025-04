Estúdio realiza primeira tatuagem com sedação em Roraima

Foto: Divulgação



Pela primeira vez em Roraima, o Studio Adriano Abreu realizou uma tatuagem com uso de sedação venosa. O procedimento aconteceu na última terça-feira, 22, no Hospital Lotty Íris, em Boa Vista, acompanhado de equipe médica especializada.

A tatuagem — um calvário nas costas do empresário e piloto de helicóptero Idomar Ferreira dos Santos, de 32 anos — marca um novo capítulo na forma como grandes projetos artísticos podem ser feitos no corpo, aliando inovação, tecnologia e bem-estar do cliente.

“Tenho uma tatuagem começada nas costas, mas se passaram muitos anos e eu meio que desisti por causa da dor de um procedimento tão grande. Conversando com o Adriano, propus a ideia e ele se dispôs a realizar. Já fiz outras quatro tatuagens com ele. Conheci o trabalho dele pelas redes sociais, procurei referências e todos falaram muito bem. Admiro o trabalho dele, o comprometimento, e admiro também o Adriano como pessoa — não só o artista, mas o pai, o esposo, o empresário e o homem de fé”, destacou o cliente.

A tatuagem representa um tema que combina fé e força. O desenho original, iniciado há anos, está sendo remodelado por Adriano e executado por uma equipe, com base em novos estudos e referências visuais. A proposta é preservar elementos da arte anterior, mas trazer mais profundidade, emoção e detalhamento com sua técnica de realismo.

Procedimento seguro

Apesar de inovador, o uso de sedação em tatuagens exige uma série de cuidados. O procedimento ocorreu em ambiente hospitalar, com técnica segura, na presença de anestesista, enfermeiros, assim como acompanhamento prévio entre equipe médica e tatuadores.

Antes do procedimento, a equipe do Studio Adriano Abreu passou por uma preparação oferecida pelo hospital, para garantir que cada etapa fosse realizada com segurança e dentro dos protocolos exigidos.

“Foi um sucesso absoluto. Tivemos zero intercorrências e um cliente completamente tranquilo do início ao fim”, celebrou Adriano. “Essa experiência mostra que é possível inovar com responsabilidade. Não é algo para ser feito em qualquer estúdio — exige estrutura, equipe e compromisso com a segurança.”

Tatuagem em expansão

O mercado de tatuagem no Brasil está em plena expansão. Segundo dados recentes, cerca de 32% da população brasileira já possui ao menos uma tatuagem, colocando o país entre os dez mais tatuados do mundo. O setor também apresenta crescimento acelerado — com alta anual de até 25%, conforme levantamento do Sebrae.

Essa expansão traz consigo novos perfis de consumidores, que buscam não apenas estética, mas conforto e segurança nos procedimentos. A demanda por experiências mais personalizadas e humanizadas na tatuagem vem impulsionando inovações como o uso de anestesia, que, embora raro, se apresenta como uma alternativa viável para projetos específicos.

Fonte: Da Redação