ASSISTIR Caxias x Guarani Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (28/04), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Caxias x Guarani é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (28/04) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Caxias x Guarani: Onde assistir, prováveis escalações e tudo sobre o duelo pela Série C

Nesta segunda-feira (28), o Estádio Centenário, em Caxias do Sul, será palco de um confronto de grande expectativa pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partir das 19h30min (horário de Brasília), Caxias e Guarani entram em campo em busca de recuperação e afirmação na competição nacional.

A torcida pode esperar uma noite intensa, marcada pela estreia de técnico no lado grená e pela tentativa de reabilitação do Bugre após um início turbulento.

Como chegam Caxias e Guarani

O Caxias aposta suas fichas na estreia do técnico Júnior Rocha para buscar a primeira vitória na Série C. A equipe gaúcha terá como desfalque certo o atacante Gustavo Nescau, ainda em fase final de recuperação física. Outra possível baixa é o volante Lorran, que segue em tratamento por desconforto muscular.

Já o Guarani vive momentos delicados. Depois de duas derrotas consecutivas, a diretoria decidiu pela demissão de Maurício Souza. Para este jogo, o comando ficará a cargo de Marcelo Cordeiro, ex-lateral e agora técnico interino. O Bugre também terá desfalques importantes: Mateus Sarará e Anderson Leite foram expulsos no último jogo contra o Brusque e estão fora da partida.

Onde assistir Caxias x Guarani ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Nosso Futebol e pela plataforma de streaming DAZN. Duas boas opções para quem quiser acompanhar todos os detalhes desse importante duelo da Série C.

Prováveis escalações

Caxias:

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alisson, Marcelo; Vini Guedes, Pedro Cuiabá, Tomas Bastos; Iago, Douglas Skilo e Willen Mota.

Técnico: Júnior Rocha.

Guarani:

Fred; Lucas Justen, Raphael, Lucas Rafael, Emerson; Nathan Camargo, Caio Mello, Rafael Bilu; Isaque, Deni Júnior e João Victor.

Técnico interino: Marcelo Cordeiro.

Arbitragem

A arbitragem do confronto ficará a cargo de Kleber Ariel Gonçalves Silva (PR), com assistência de Sérgio Henrique Monteiro Gomes (PR) e Diego Fortunato (PR). O quarto árbitro será Rodrigo da Silva (RS).

Agora é aguardar o apito inicial! Quem sairá do Centenário mais aliviado: o estreante Caxias ou o pressionado Guarani? Emoção é o que não vai faltar!

Como assistir à Série C em 2025?

Band (TV aberta): 2 jogos por rodada, sempre aos sábados

2 jogos por rodada, sempre aos sábados Nosso Futebol+ (pay-per-view): todos os jogos ao vivo

todos os jogos ao vivo YouTube do Nosso Futebol: 1 jogo gratuito por rodada

A Band aposta em uma estratégia de regionalização para impulsionar a audiência, selecionando confrontos com maior apelo nas principais praças do país. Um dos jogos exibidos semanalmente será voltado para o público nordestino — com foco em cidades como Recife (PE), casa do Náutico —, enquanto o outro jogo será direcionado ao interior de São Paulo, com destaque para clubes como Ponte Preta e Guarani.

