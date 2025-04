Faperr prorroga prazo de chamada pública que apoia eventos científicos em Roraima

A Faperr (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima), prorrogou o prazo para as inscrições da chamada pública “Mais Eventos, Mais Ciência”. Agora, os interessados têm até o dia 9 de maio, às 23h59 (horário local) para submeter suas propostas no Sistema SIGFAPERR, disponível no link.

A chamada buscar fomentar a realização de eventos científicos em Roraima, estimulando a produção, a disseminação e o intercâmbio de conhecimento nas áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação. Podem submeter propostas pesquisadores com título de mestre ou doutor, vinculados a instituições públicas de Ensino Superior, de Pesquisa ou órgãos do Governo de Roraima.

Serão destinados R$ 800 mil para apoiar a realização dos eventos científicos em Roraima, garantindo um ambiente propício para a difusão do conhecimento e o fortalecimento da pesquisa local. Os eventos apoiados devem ocorrer exclusivamente em território roraimense e contribuir para a ampliação da produção científica no Estado.

Modalidades apoiadas

A chamada pública contempla apoio a diferentes tipos de eventos:

· Eventos Regionais/Locais: até R$ 25 mil por evento;

· Eventos Nacionais: até R$ 50 mil por evento;

· Eventos Internacionais: até R$ 100 mil por evento.

As atividades podem ser realizadas de forma presencial ou híbrida (presencial com transmissão online).

