Jorginho Mello participa da missa solene da Festa da Misericórdia em Içara

Foto: Leo Munhoz / SECOM

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, participou neste domingo, 27 de abril, da missa solene da VIII Festa da Misericórdia, realizada no Santuário do Sagrado Coração Misericordioso de Jesus, em Içara. A celebração, presidida pelo bispo diocesano Dom Jacinto Inácio Flach, marcou o encerramento de uma semana intensa de programação religiosa e cultural, que reuniu milhares de fiéis de todo o estado.

Durante a celebração, foi realizada também a bênção das obras da nova Capela do Santíssimo Sacramento, um espaço de profunda importância para a comunidade católica da região. A festa contou ainda com a participação de representantes de diversos setores como educadores, agricultores, profissionais da saúde, cooperativas e trabalhadores do setor carbonífero, que foram homenageados em celebrações ao longo da semana.

Foto: Leo Munhoz / SECOM

Em seu pronunciamento, o governador destacou a importância do Santuário para a fé e a identidade dos catarinenses. “É uma alegria muito grande estar aqui e viver este momento de fé com todos vocês. O Santuário é um símbolo de esperança, de unidade e da força do povo de Santa Catarina. A fé que move nosso povo também nos impulsiona a seguir trabalhando, cada vez mais, para construir um estado mais justo, forte e acolhedor,” afirmou Jorginho Mello.

A VIII Festa da Misericórdia reafirmou o papel do Santuário de Içara como um dos principais centros de peregrinação do Sul do Brasil, reunindo a fé, a cultura e a tradição em uma celebração que emocionou a comunidade e visitantes.