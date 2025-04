Por MRNews



Silvia Abravanel celebra casamento civil com Gustavo Moura e algo chama atenção

Silvia Abravanel compartilhou nesta sexta-feira (25) as fotos do seu casamento civil com o cantor Gustavo Moura, e um detalhe em especial não passou despercebido pelos fãs: a aparência da apresentadora. A cerimônia íntima foi realizada em um cartório em São Paulo e contou apenas com familiares e amigos mais próximos.

Usando um elegante vestido branco de renda, sem alças, Silvia irradiava felicidade ao lado de Gustavo, que optou por um terno azul claro para a ocasião. O casal, que iniciou o relacionamento em 2022, selou a união após o casamento, originalmente previsto para outubro de 2024, ser adiado em respeito ao falecimento de Silvio Santos, pai de Silvia.

Fotos repercutem nas redes sociais

Apesar da simplicidade e do tom reservado do evento, as imagens publicadas por Silvia movimentaram as redes sociais. Muitos internautas se surpreenderam com a magreza da apresentadora. “Nunca vi Silvia tão magra”, comentou uma seguidora. Outro internauta disse: “Eu estranhei, fazia tempo que não a via”. A aparência mais esguia da filha de Silvio Santos gerou uma série de comentários, demonstrando a atenção que o público ainda dedica à família Abravanel.

Essa reação dos fãs reforça uma preocupação recorrente nas redes sociais: a saúde de figuras públicas. Nos últimos anos, internautas têm demonstrado atenção redobrada ao notarem mudanças físicas em seus ídolos, muitas vezes questionando se estão passando por momentos difíceis ou problemas de saúde.

História de amor

O romance entre Silvia e Gustavo começou de forma inusitada. A apresentadora conheceu o trabalho do cantor e, encantada com uma de suas músicas, passou a segui-lo nas redes sociais. A troca de mensagens logo evoluiu para uma amizade e, depois, para um namoro. O noivado foi celebrado durante a festa de aniversário de Silvia, consolidando o amor do casal que agora oficializa essa história diante da família e dos amigos.

Agora, Silvia e Gustavo começam um novo capítulo juntos, cercados pelo carinho dos seus seguidores e fãs, que continuam acompanhando cada passo dessa união especial.

Renata vai dividir o prêmio do BBB25 com Eva? Campeã se pronuncia

Renata Saldanha é a grande campeã do BBB25, conquistando 51,90% dos votos do público e levando para casa um prêmio de R$ 2,7 milhões e um carro zero quilômetro. A bailarina, que viveu uma trajetória emocionante dentro do reality show ao lado da amiga de infância Eva, agora revelou seus planos para o futuro e se pretende ou não dividir o prêmio com a companheira de jornada.

Logo após a grande final, Renata participou do tradicional Bate-Papo BBB, comandado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, e respondeu à pergunta que muitos fãs queriam saber: ela vai dividir o prêmio com Eva?

“Vamos fazer algo juntas”, garante Renata

De maneira sincera, Renata afirmou que, independentemente da vitória, já existiam planos em conjunto com Eva. “Vamos sim fazer algo juntas. Temos muitos projetos. Uma das nossas vontades, desde sempre — independentemente de eu ganhar ou não — era apoiar o projeto de onde viemos”, revelou, referindo-se à escola de dança onde se conheceram.

A campeã também relembrou sua trajetória de luta e esforço para chegar ao topo:

“Sei como é difícil. Nunca ganhei nada de graça, tudo foi na base do esforço. E sei o quanto isso significou para mim. Quero que outras meninas também tenham essa oportunidade”.

Sobre a amizade com Eva, Renata se emocionou ao falar:

“A Eva é como uma alma gêmea. Não consigo enxergar de outra forma. É incrível ter alguém que te conhece de verdade, que entende seu coração e suas intenções. Em muitos momentos, só de olhar pra ela, eu me sentia em paz”.

E Eva, o que diz?

Durante sua participação no MesaCast com Vitor Di Castro, Eva também comentou o assunto, com muito bom humor. Questionada se havia um acordo para dividir o prêmio, ela brincou:

“Se ela quiser dividir comigo, eu aceito! Mas a gente não combinou nada.”

Eva também fez questão de reconhecer o mérito da amiga:

“O mérito é todo dela, foi ela quem chegou à final”.

A vitória de Renata no BBB25

Renata entrou no BBB25 sem grandes favoritismos, mas conquistou o público com sua autenticidade, força e amizade verdadeira com Eva. Sua trajetória foi marcada por vitórias em provas, momentos emocionantes e, claro, muita dança — paixão que as duas carregam desde a infância.

Agora, além do prêmio milionário, Renata também sai do programa como símbolo de perseverança e amizade verdadeira, mostrando que o BBB pode ser muito mais do que apenas competição.

