Alunos da rede de ensino de Guaratinguetá recebem kit escolar – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Partida de futebol nas Paralimpíadas Escolares. Começou na terça (28), no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, a etapa nacional das Paralímpiadas Escolares, o maior evento esportivo do mundo para crianças e jovens com deficiência em idade escolar realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O Estado de São Paulo compete com a maior delegação do […]