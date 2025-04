Governo de MS institui Programa de Verticalização da Educação Profissional Técnica e Superior na REE/MS

Iniciativa integra a formação técnica de nível médio à formação superior, ampliando oportunidades e consolidando trajetórias educacionais contínuas

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul anunciou a criação do Programa de Verticalização da Educação Profissional, no âmbito da REE/ MS (Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul). A iniciativa tem como foco articular e fortalecer a formação técnica dos estudantes do ensino médio, promovendo a continuidade dos estudos em cursos superiores de tecnologia, de maneira integrada e contínua.

O objetivo principal do programa é oferecer itinerários formativos profissionais contínuos, permitindo que os estudantes iniciem sua qualificação profissional técnica no ensino médio e prossigam seus estudos em cursos superiores, ampliando suas oportunidades acadêmicas e profissionais. A ação busca preparar jovens sul-mato-grossenses para as demandas do mundo de trabalho contemporâneo, que exige formação sólida, competências técnicas atualizadas e progressão acadêmica consistente.

De acordo com a SED (Secretaria de Estado de Educação), o programa reforça o compromisso da gestão estadual com uma educação pública de qualidade, que valoriza tanto a formação cidadã quanto a formação técnica e tecnológica. A proposta está alinhada às diretrizes nacionais que reconhecem a educação profissional e tecnológica como eixo estratégico para o desenvolvimento econômico e social.

A implementação do Programa de Verticalização será realizada gradualmente, considerando as especificidades regionais, o perfil dos estudantes e as demandas do mundo de trabalho no Estado. Com essa medida, o Governo de Mato Grosso do Sul busca ampliar as perspectivas de carreira dos jovens e fomentar o desenvolvimento local, utilizando a educação como ferramenta de inclusão social e crescimento econômico.

Jackeline Oliveira, SED

Foto: Arquivo SED