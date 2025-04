Guaratinguetá conquista 51 medalhas na 1ª Etapa do Brasileirão de Karatê Esportivo 2025 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

A Prefeitura de João Pessoa realizou, nesta segunda-feira (24), uma ação de conscientização pelo enfrentamento ao trabalho infantil durante o desfile do bloco Muriçoquinhas do Miramar. Com o tema ‘Pule, brinque e cuide’, a iniciativa foi coordenada pelo setor de Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil (Aepeti), da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania […]