Sessão da Tarde exibe Hoje, Terça (29/04) na Globo, Enquanto Estivermos Juntos

COnfira a programação da Globo hoje, 29/04/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Terça-feira, 29/04/2025

Sessão da Tarde

Enquanto Estivermos Juntos

Título Original: I Still Believe

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2020

Diretor: Jon Erwin, Andrew Erwin

Elenco: Gary sinise, Shania Twain, Melissa Roxburgh, Britt Robertson, KJ Apa,

Nathan Parsons

Classe: Drama

Durante o show de uma banda, Jeremy e Melissa se conhecem e se apaixonam. Logo, seu amor e sua fé são testados quando uma doença ameaça separar os

dois.

“Enquanto Estivermos Juntos” é a atração da Sessão da Tarde desta terça-feira (29/04/2025)

A programação da Sessão da Tarde desta terça-feira, dia 29 de abril de 2025, promete emocionar o público com a exibição do drama “Enquanto Estivermos Juntos” (I Still Believe), filme de origem americana lançado em 2020. A direção é assinada por Jon Erwin e Andrew Erwin, conhecidos por suas produções inspiradoras baseadas em histórias reais.

O elenco é estrelado por grandes nomes como KJ Apa, Britt Robertson, Melissa Roxburgh, Gary Sinise, Shania Twain e Nathan Parsons, que dão vida a personagens intensos e emocionantes. A obra é baseada na história real do cantor cristão Jeremy Camp, uma trajetória marcada pela fé, amor e superação.

Sinopse

Durante o show de uma banda, o jovem músico Jeremy Camp (interpretado por KJ Apa) conhece a bela e doce Melissa (Britt Robertson). O encontro entre os dois é arrebatador, dando início a uma linda história de amor. No entanto, o que parecia ser o começo de uma vida feliz ao lado um do outro logo é abalado por uma notícia devastadora: Melissa é diagnosticada com uma grave doença.

Diante do diagnóstico, Jeremy e Melissa precisam lidar com os desafios impostos pela enfermidade, colocando à prova não apenas o amor que sentem um pelo outro, mas também a fé que ambos carregam. Determinado a enfrentar todos os obstáculos, Jeremy se mantém ao lado de Melissa, vivendo momentos de dor, esperança e profunda conexão espiritual.

Um filme sobre fé e esperança

“Enquanto Estivermos Juntos” é muito mais do que uma simples história de romance. O longa emociona ao retratar a importância de acreditar no amor e manter a fé mesmo diante das maiores adversidades. A produção destaca a luta interior dos personagens para entender os planos divinos e a busca por força para seguir em frente.

Com uma trilha sonora tocante, que inclui músicas interpretadas por KJ Apa (em performance vocal surpreendente), o filme cria uma atmosfera envolvente que convida o espectador a refletir sobre a vida, os sonhos e a capacidade de amar incondicionalmente.

Conclusão

Para quem gosta de histórias comoventes e inspiradoras, “Enquanto Estivermos Juntos” é uma excelente pedida para a tarde de terça-feira. Prepare os lenços e mergulhe nessa emocionante história de amor e fé na Sessão da Tarde da TV Globo.