Bonito terá ponto facultativo nesta sexta-feira (02) – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae) realiza nos dias 18 e 19 de março a etapa estadual da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, com o tema Emergência Climática: o Desafio da Transformação Ecológica. A abertura do encontro será na sede da Epagri e o evento terá formato híbrido, […]