Brusque x Athletico-PR, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (01/05)

O jogo entre Brusque x Athletico-PR marcado para acontecer nesta 16 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Brusque ue vai buscar a vitória em seus domínios.

Athletico-PR: Onde assistir Brusque x Athletico-PR e escalações pela 3ª fase da Copa do Brasil

Brusque e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira, 1º de maio de 2025, às 16h (horário de Brasília), na Arena Joinville, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida marca um confronto importante para ambas as equipes, que vêm de desempenhos distintos nas competições nacionais.

Onde assistir Brusque x Athletico-PR ao vivo?

O torcedor poderá acompanhar o jogo entre Brusque x Athletico-PR ao vivo por meio das seguintes plataformas:

Prime Video (streaming exclusivo da Amazon);

(streaming exclusivo da Amazon); SporTV, canal de TV por assinatura.

Essa ampla cobertura garante que os fãs do Furacão e do Bruscão não percam nenhum lance dessa fase decisiva do torneio.

Situação das equipes

O Brusque vem de um empate sem gols contra o Ituano, fora de casa, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Já o Athletico-PR, que disputa a Série B nesta temporada, sofreu derrota por 2 a 1 para o Novorizontino, também como visitante, aumentando a pressão sobre o técnico Maurício Barbieri.

Apesar dos recentes tropeços, Barbieri demonstrou otimismo quanto à recuperação da equipe na temporada, inclusive projetando uma evolução para o restante da Série B. A situação do clube também ganhou destaque com a notícia de que Léo Godoy, atualmente no Santos, demonstrou interesse em retornar ao elenco rubro-negro após problemas internos na equipe paulista.

Prováveis escalações para Brusque x Athletico-PR

Brusque (Técnico: Filipe Gouveia):

Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Cañete, Alex Paulino, Alex Ruan; Mateus Pivô, Biel Fonseca, Guilherme Pira; Diego Mathias, Jean e Álvaro.

Athletico-PR (Técnico: Maurício Barbieri):

Mycael; Hayen Palacios, Habraão, Léo, Lucas Esquivel; Felipinho, Falcão, Luiz Fernando; Bruno Zapelli, Isaac e Alan Kardec.

Ficha técnica do jogo

Jogo: Brusque x Athletico-PR

Brusque x Athletico-PR Competição: Copa do Brasil 2025 – Terceira fase (ida)

Copa do Brasil 2025 – Terceira fase (ida) Data: 1º de maio de 2025

1º de maio de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Arena Joinville, Joinville (SC)

Arena Joinville, Joinville (SC) Transmissão: Prime Video e SporTV

Considerações finais

A partida promete equilíbrio, com o Brusque tentando se impor em casa e o Athletico-PR buscando uma recuperação na temporada. O confronto de volta está marcado para Curitiba, e o resultado dessa primeira perna será fundamental para as pretensões de ambas as equipes na Copa do Brasil 2025.

Análise de Dados

