Governo convoca professores, cuidadores e nutricionistas para a Educação

O Governo de Roraima, por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), publicou três editais convocando 374 profissionais para atender as escolas da rede estadual de ensino.

“A Secretaria de Educação segue convocando e contratando profissionais com a finalidade de atender as necessidades das nossas escolas e, assim, conseguir ofertar uma educação de qualidade. Nós publicamos mais três editais com o chamamento de professores, cuidadores e nutricionistas para atender a capital e as comunidades indígenas. São mais de 300 profissionais convocados”, disse Ranielly Souza Silva, diretora do DRH (Departamento de Recursos Humanos) da Seed.

O primeiro, o edital N° 66/2025, trata da convocação de 77 profissionais para atender a educação escolar indígena sendo 38 professores (área do conhecimento), nove docentes bilíngues, nove professores de Língua Indígena, 12 professores auxiliares e nove cuidadores de alunos.

Os profissionais convocados devem comparecer ao DRH da Seed localizado na Praça do Centro Cívico n° 550, Centro, na próxima segunda-feira, 05, das 8h às 13h, munidos dos documentos exigidos em edital para a assinatura dos contratos e lotação. A convocação pode ser conferida no link.

Outra convocação está publicada no Edital n° 67/2025, onde estão sendo chamados 293 profissionais: 33 professores, 173 professores auxiliares e 87 cuidadores de alunos para atender escola da capital e do interior. O edital completo está disponível no link.

Os convocados devem comparecer ao DRH da Seed para assinatura de contrato e lotação com a documentação exigida em edital, conforme cronograma de atendimento: na terça-feira, 06, os professores da capital e do interior e os professores auxiliares que vão atuar no interior, a partir das 8 horas.

Na quarta-feira, 7, devem comparecer os professores auxiliares que vão trabalhar na capital e na quinta-feira, 8, os cuidadores de alunos da capital e do interior, todos a partir das 8 horas da manhã.

O edital N° 68/2025, convoca quatro nutricionistas para atender a rede estadual de ensino. Os convocados devem comparecer ao DRH da Seed na terça-feira, 6, para a assinatura dos contratos e lotação a partir das 8 horas da manhã. O edital pode ser consultado no link.

Todos os editais foram publicados oficialmente no Diário Oficial do Estado de Roraima nesta quarta-feira, 30, e também poderão ser consultados no site da Imprensa Oficial.

