Programa ‘Emagrecer Certo Sorocaba’ avança para novas etapas – Agência de Notícias

Fotos: Bruno Rodrigues (Secom/Sorocaba)

Lançado em 6 de fevereiro, o programa “Emagrecer Certo Sorocaba”, iniciativa voltada à Atenção Primária com objetivo de auxiliar no processo de perda de peso de forma saudável e sustentável, avançou para uma nova etapa nesta terça-feira (29).

O programa, que tem duração de 12 semanas, conta com acompanhamento multiprofissional, que auxilia o participante a adotar hábitos mais saudáveis, melhorar a qualidade de vida e promover equilíbrio físico e emocional.

São realizadas atividades físicas com exercício em grupo, palestras orientativas sobre alimentação saudável, além de acompanhamento de controle de peso e exames de rotina.

As inscritas na UBS Paineiras receberam vouchers com duração de 3 meses para iniciar, a partir desta quarta-feira (30), as atividades em academias parceiras como Ghimper Itavuvu, Movimento, Horus e Life Serviços. Na ocasião, as participantes puderam visitar as academias e conhecer os instrutores e os equipamentos.

“Ao longo do programa as participantes puderam receber orientações de alimentação saudável e prática de atividades adequadas a cada condicionamento. Agora, é importante que elas continuem usufruindo os recursos das academias pelo menos três vezes por semana e mantenham a frequência no grupo, seguindo as recomendações e os acompanhamentos”, explica a coordenadora do programa “Emagrecer Certo Sorocaba”, Luana Gil.

Rosângela Bueno, 61 anos, mora no Jardim Capitão, na zona oeste e vai até a unidade do Paineiras na zona norte, pois se interessou pelo programa e frequenta com assiduidade o grupo. “Além de ter todo acompanhamento, a gente passa a ter mais consciência do cuidado ao corpo e mente de forma saudável. Isso sem contar que todo o grupo é animado e isso nos motiva semana a semana a continuar”, diz.

“Estou amando as palestras de alimentação e estou aplicando em casa. Já notei que perdi peso e isso melhorou muito minha rotina”, comemora Maria Batista de Melo, 58 anos, moradora do Jardim Santa Lucia.

Para Maria Solange de Jesus Godoi, 51 anos, moradora do Paineiras, o programa tem trazido diversos benefícios. “Frequentar o grupo tem sido muito bom pra mim, pois eu não tinha esse cuidado e agora tenho uma atenção à saúde e ao funcionamento do corpo. Muitos desses monitoramentos eu nunca tinha feito. Agora com a academia a continuidade do programa vai melhorar mais ainda”, conta.

“Essa foi uma grande oportunidade para que elas pudessem entender o trabalho de educação e saúde que ocorre na unidade e também se aproximar da equipe, compreendendo a importância da atividade física e alimentação correta. Isso certamente tem resultado em melhoras sociais e na saúde mental de cada participante”, pontua Leandro Oliveira, técnico de esportes da Prefeitura de Sorocaba.