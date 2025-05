Guias de turismo criam associação para fortalecimento da profissão em Roraima

Com o objetivo de fortalecer a atuação dos profissionais da área de turismo e promover um desenvolvimento sustentável do setor em Roraima, foi criada a Aguiturr (Associação dos Guias de Turismo de Roraima). A assembleia de fundação aconteceu no último dia 28 de abril no Centro de Apoio aos Municípios da Assembleia Legislativa de Roraima. Atualmente em Roraima há mais de 100 profissionais atuando na recepção de turistas.

Durante o evento, foi realizada a eleição da primeira diretoria, composta inicialmente por 31 guias de turismo experientes e comprometidos com a valorização da profissão. A diretoria tem como presidente Luiz Afonso Garcia e Thaylany dos Santos Magalhães como vice-presidente.

Para o diretor do Detur (Departamento de Turismo) da Secult (Secretaria de Cultura e Turismo), Bruno Muniz, o crescimento do setor turístico em Roraima tem sido impulsionado por iniciativas governamentais e privadas que visam promover Roraima como um destino atrativo e com a retomada das atividades da associação da categoria. É esperado que os guias de turismo possam agir em conjunto na promoção de roteiros, capacitações e parcerias que ampliem ainda mais a visibilidade do estado no cenário nacional e internacional.

“Nos reunimos com a equipe técnica de uma empresa muito conhecida internacionalmente e que mostrou interesse em fazer um trabalho pro bono [voluntário e sem remuneração] para a construção da marca turística da Amazônia. E essa marca pode se expandir para outros negócios, como comércio, tecnologia e comércio”, destacou.

Segundo ele, desde 2019 Roraima registrou um aumento significativo no número de guias de turismo profissionais regulares junto ao Cadastur, que é o sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo.

“O Cadastur garante diversas vantagens e oportunidades aos cadastrados e é também uma importante fonte de consulta para o turista. É executado pelo Ministério do Turismo, em parceria com os órgãos oficiais de turismo do Brasil. Acreditamos que é importante termos uma referência internacional de marca, e a ideia dos Estados é que essa marca venha ser lançada em novembro na COP 30, durante o Dia do Turismo”, acre

DADOS

Atualmente são 70 guias registrados na capital Boa Vista, 10 em Mucajaí, 10 Amajari e 14 originários de outros destinos. Recentemente, o Estado de Roraima bateu a meta de guias de turismo profissionais formados de acordo com a projeção do Plano Plurianual do Turismo, o Roraima 2030.

Com a formatura em novembro de 2024 de 29 guias de turismo moradores da Serra do Tepequém pelo IFRR (Instituto Federal de Roraima), garante a meta definida no Plano de Desenvolvimento do Turismo alinhado pelo Governo de Roraima.

O documento previa para 2030 um total de 75 profissionais guias de turismo formados para fortalecer a base da atividade econômica trazendo resultados concretos para o desenvolvimento do turismo de Roraima, e com a formatura promovida pelo IFRR, o Estado bateu a meta com seis anos de antecedência.

Associação tem como meta o fortalecimento do setor em Roraima

O presidente eleito da Aguiturr, Luiz Afonso Garcia, destacou a importância da associação, para unir e fortalecer a categoria, além de promover a formação contínua dos profissionais e a valorização dos destinos turísticos de Roraima.

Para ele, a criação da marca é uma conquista marcante e histórica para os guias de turismo de Roraima, e tem como propósito fundamental fortalecer a atuação dos guias de turismo em Roraima e garantir melhores condições de trabalho e representatividade.

“Estamos focados em construir uma associação sólida, baseada em propostas realizáveis e factíveis, que sirvam como base para metas futuras ainda mais ambiciosas”, disse.

Entre as propostas para a melhoria do setor de turismo e dos profissionais, o presidente destacou a elaboração de tabela referencial de preços que sirva como base para os serviços de guiamento, garantindo transparência e valorização da classe, e ainda estabelecer parcerias com instituições e entidades para oferecer cursos e treinamentos relevantes, fortalecendo a qualificação dos guias.

A associação ainda vai atuar para garantir uma cadeira no Fórum Estadual de Turismo e no Conselho Municipal de Turismo, levando a voz da classe para decisões importantes no setor e na sensibilização do trade turístico, engajando hotéis, restaurantes e empresas de transporte sobre a importância dos guias de turismo, além de promover cortesias e descontos durante o desempenho do trabalho.

