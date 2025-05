Sorocaba registra saldo positivo com mais de mil vagas de emprego em março de 2025 – Agência de Notícias

Com o cenário positivo na economia sorocabana, o município registrou, mais uma vez, saldo positivo de 1.356 vagas de empregos, no mês de março (13.235 admissões ante 11.879 desligamentos). Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), publicado na tarde desta quarta-feira (30).

O número representa um aumento de 7,27%, em relação ao mesmo período do ano anterior, quando Sorocaba apresentou saldo positivo de 1.264 vagas (11.998 admissões ante 10.734 desligamentos). Em março de 2025, o setor que mais empregou foi o de Serviços, com saldo positivo de 1.022, seguido da Construção Civil, com 295, e Comércio, com 102 vagas.

“Sorocaba avança, cada dia mais, para manter a economia sempre aquecida. São resultados positivos, como esse, fruto do trabalho do Poder Público Municipal e dos trabalhadores sorocabanos, além da confiança dos empresários, que apostam em nossa cidade, investindo e gerando emprego e renda”, ressalta o prefeito Rodrigo Manga.

O saldo positivo de empregos em Sorocaba, em março de 2025, ficou à frente, até mesmo, de cidades de maior ou igual porte, como Santo André (489), Ribeirão Preto (296), Jundiaí (229), Diadema (369), Campinas (48), São Caetano do Sul (-68) e São Bernardo do Campo (-237).

“Trabalhamos, constantemente, para que os sorocabanos conquistem seus empregos ou uma recolocação no mercado de trabalho. Esse protagonismo se dá devido aos programas desenvolvidos nesta Gestão, como o ‘Mutirão de Empregos Sorocaba’, que reúne, em um só lugar, milhares de vagas de trabalho, além de cursos de qualificação profissional”, destaca o secretário de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), Péricles Régis.

Mais vagas de emprego

Para fomentar o preenchimento de vagas de emprego, a Prefeitura de Sorocaba disponibiliza os serviços do Sistema Nacional de Emprego (Sine) para todo cidadão que deseja realizar a consulta sobre vagas disponíveis. Ela pode ser feita pelo site: empregabrasil.mte.gov.br e pelo aplicativo para celular Sinefacil.

O Sine Municipal de Sorocaba também recebe os interessados, sem necessidade de agendamento prévio, em sua unidade fixa na Rua Coronel Cavalheiros, 353, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, assim como nas Casas do Cidadão. O munícipe deve apresentar carteira de trabalho, CPF e RG. Além disso, os interessados podem enviar currículos pelos computadores disponíveis para uso da população, no Sine Municipal de Sorocaba, no Centro. É possível também contatar o Sine Municipal de Sorocaba pelo WhatsApp: (15) 99149-2474.

Outra vantagem é que a nova unidade móvel do Sine e as Casas do Cidadão ampliam as oportunidades de acesso do trabalhador sorocabano às oportunidades de emprego, fornecendo informações sobre todas as vagas disponíveis e possibilidades de realizar o encaminhamento às vagas de interesse.