AVISO DE PAUTA: Corpo de Bombeiros Militar integra campanha de conscientização sobre os acidentes de trânsito

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) participa ativamente da campanha Maio Amarelo, promovendo ações de conscientização sobre a segurança no trânsito. Neste contexto, o CBMSC integra a programação do grande evento de abertura da Campanha Maio Amarelo em Santa Catarina, promovido pelo Detran/SC em parceria com diversas entidades. O evento ocorre nos dias 5 e 6 de maio, no Centro Arena Multiuso de São José, e conta com uma programação especial voltada à conscientização no trânsito, incluindo palestras, exposições e demonstrações práticas para públicos de todas as idades. (detran.sc.gov.br)

Serviço

Simulação de Resgate Veicular

O quê: Demonstração prática de atendimento a vítimas em sinistro de trânsito

Quando: Segunda-feira, 5 de maio, às 15h20

Onde: Centro Arena Multiuso São José – Av. Acioni Souza Filha, 308 – Campinas, São José

Palestra: “O papel do CBMSC no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito”

Palestrante: Capitão Bruno Lazarin Koch – Assessor da World Rescue Organisation e Instrutor Internacional de Resgate Veicular