AVISO DE PAUTA: Jorginho Mello participa da 4ª Festa Regional da Tilápia em Armazém

O governador Jorginho Mello participa neste domingo, 4, da 4ª Festa Regional da Tilápia, na cidade de Armazém, no Sul do estado. Durante o evento, marcado para as 11h30, será assinada a ordem de serviço para reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Monsenhor Francisco Giesberts. Em seguida será servido gratuitamente o maior caldo de tilápia do mundo, na maior panela do mundo.

Serviço

O quê: 4ª Festa Regional da Tilápia com assinatura de acordem de serviço

Quando: domingo, 5, às 11h30

Onde: Salão Paroquial – Rua José Mendonça, Centro – Armazém/SC

Mais informações:

Christiano Vasconcellos – assessor de comunicação

Secretaria de Estado da Comunicação

(61) 98131-4800

e-mail: christianovasconcellos@gmail.com