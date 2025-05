Conferências escolares iniciam na capital no Colégio Estadual Militarizado Maria Nilce Brandão

O Colégio Estadual Militarizado Professora Maria Nilce Macedo Brandão, localizado no bairro Cauamé, realizou a primeira Conferência Escolar Infantojuvenil pelo Meio Ambiente em Boa Vista, dando o pontapé inicial das conferências escolares na capital. A atividade ocorreu no último dia 30 de abril.

A Conferência tem o objetivo de promover a conscientização ambiental entre os estudantes e estimular a criação de soluções sustentáveis para os problemas locais. O tema abordado é “Com Educação e Justiça Climática”.

O professor de Ciências Italo Fernando informou que os estudantes realizaram diversos projetos multidisciplinares nas áreas ambiental, dos povos originários e também na área cultural. “O objetivo é sensibilizar os alunos sobre os problemas atuais enfrentados não só na nossa localidade, mas na nossa região e de maneira global”, disse.

Foram apresentados 12 projetos e o professor explicou que o foco foram os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), que integram a Agenda 2030, um plano global proposto pela ONU com 17 objetivos para se alcançar o desenvolvimento sustentável.

“Nosso foco é abordar os ODS, dentre eles, temos executados projetos voltados para a valorização das comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, sobre captação de água para reutilização para minimizar os impactos que os homens vêm causando na natureza”, finalizou.

O projeto vencedor da conferência foi o intitulado “Gota a gota: escola sustentável”, proposto pelos estudantes do 7° ano do Ensino Fundamental. A iniciativa é sobre o reaproveitamento de água da escola através das centrais de ar do colégio.

As conferências escolares fazem parte da preparação para a VI Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente. Escolas localizadas nos municípios de Cantá e Rorainópolis também já realizaram as etapas escolares.

NOVO CRONOGRAMA

O Governo Federal anunciou mudanças no cronograma das conferências e as escolas devem ficar atentas. Agora as instituições de ensino terão até o dia 30 de junho para realizar as conferências escolares e até o dia 05 de julho para registrar a escola no site da VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA).

Até 15 de agosto é o novo prazo para a realização das conferências estaduais e até 20 de agosto para registro no site da CNIJMA. A Conferência Nacional ocorrerá de 06 a 11 de outubro em Brasília (DF), reunindo os projetos escolares selecionados em todo país.

A chefe da Divisão de Educação Ambiental da Secretaria de Educação e Desporto, Naiva Pereira, destacou a importância da participação das escolas nesse processo.

“Essa semana saiu essa novidade que são os novos prazos para as conferências. Então, as escolas que ainda não realizaram podem agendar as conferências, escolher os projetos e selecionar os seus suplentes e delegados. Todas as escolas de Ensino Fundamental com alunos entre 11 a 14 anos podem realizar suas conferências. Estamos aguardando a participação de todos”, finalizou Naiva.

