Artesã de João Pessoa participa de evento mundial de bordado na Europa

A artesã Laisa Pereira vai representar João Pessoa em um evento de bordado na Europa, que acontece a partir desta segunda (5), até sexta (9), no município de Castelo Branco, em Portugal. O acontecimento é destinado a bordadeiras do mundo inteiro cujos municípios fazem parte da Rede Mundial de Cidades Criativas da Unesco, entre as quais, João Pessoa está inserida.

A iniciativa, denominada “Entre Fios – Vidas e Memórias, Bordando a Criatividade”, tem como propósito celebrar e refletir sobre as expressões artísticas e culturais ligadas às artes manual e têxtil, promovendo o encontro entre tradições locais e práticas inovadoras em diferentes geografias.

“É uma satisfação imensa saber que nossas bordadeiras paraibanas estarão vivendo essa experiência incrível com artesãs de tantos lugares distantes, aprendendo e ensinando pontos do nosso labirinto e do nosso bordado tradicional. Essas oportunidades são possíveis graças ao excelente trabalho que vem sendo desenvolvido nos últimos anos pelo Labin – Laboratório de Inovação e Design para o Artesanato Competitivo, parceria efetiva de sucesso entre Prefeitura Municipal de João Pessoa, Programa do Artesanato Paraibano da Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Sebrae Paraíba e Universidades”, destacou Marielza Rodriguez, gestora do Programa do Artesanato Paraibano (PAP).

A artesã Laisa Pereira, do ateliê e loja de artesanato Papuie, que representa João Pessoa no evento ressaltou a importância de participar do Entre Fios, em Portugal. “Primeiro, é importante ressaltar que participar de um evento internacional como este só foi possível pela visão e empenho que a gestão pública atual tem com o artesanato e com a percepção de sua importância na sociedade e na economia”, destacou a artesã.

E continuou: “Participar de um evento desse é uma grande conquista, não só pessoalmente, mas também como uma representante das bordadeiras da minha cidade e do meu estado. É uma oportunidade de dar visibilidade ao bordado paraibano, valorizar o artesanato como forma de expressão cultural e abrir caminhos para que mais artistas locais possam ocupar esses espaços no futuro”.

Ela antecipou o que estará expondo em Portugal. “Vou levar uma seleção de quadros que representam meu estilo e minha trajetória no bordado. Entre eles, estarão peças florais, quadros com frases que inspiram conexão e afeto, e alguns da minha coleção especial que retrata monumentos icônicos de João Pessoa, como o Hotel Globo e a Praça Antenor Navarro (popularmente conhecida como Centro Histórico). Quero que as pessoas conheçam um pouco da minha cidade por meio do fio e da linha”, destacou Laisa.

Entre Fios – A ideia da Oficina Entre Fios é reunir essas mulheres durante uma semana para que elas se conheçam, troquem experiências, vivências, ensinem umas às outras pontos tradicionais dos bordados de suas respectivas cidades e também demonstrem seus tipos de fios e linhas. “Será um momento muito rico no tocante ao aprendizado das participantes”, destaca Marielza Rodriguez.

Município de Castelo Branco – A cidade de Castelo Branco, em Portugal, entrou para a UCCN- Unesco Criative Cities Network em 2024, no segmento do Artesanato e Arte Popular, justamente por possuir um bordado extremamente tradicional que vem sendo transmitido de geração em geração com um diferencial que é o tipo de fio utilizado pelas bordadeiras em suas peças, elas usam o fio da seda que é fiado e tingido na própria cidade a partir do cultivo do bicho da seda que se alimenta das folhas de amoeiras dos arredores do município.

João Pessoa – No Brasil, a única cidade integrante da Rede no segmento do Artesanato e Arte Popular é a capital do estado da Paraíba, João Pessoa.

Delegação brasileira – A delegação brasileira para a Oficina Entre Fios constará de quatro bordadeiras sendo três paraibanas e uma alagoana. As três da Paraíba são: Laísa Pereira (de João Pessoa); Eurídice Honorato (de Alagoa Nova) e Antônia do Nascimento Marinho (de Juarez Távora). Do estado de Alagoas quem vai é a bordadeira Francisca Lobo (de Penedo).

As artesãs estarão acompanhadas pela gestora do Programa do Artesanato Paraibano (PAP); Marielza Rodriguez, a designer Maria Helena Costa, da Prefeitura Municipal de João Pessoa; além da secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Rosália Lucas.