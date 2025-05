Número de pessoas embriagadas envolvidas em sinistros de trânsito reduz em 51%, registra Detran-RR

Posted on

O Governo de Roraima entregou, nesta segunda-feira, 7, a revitalização completa do Colégio Estadual Militarizado Dom Pedro II, no município de Iracema, após quase três décadas sem reformas estruturais. A solenidade de inauguração contou com a presença do governador Antonio Denarium, do secretário de Educação e Desporto, Mikael Cury-Rad, do senador Mecias de Jesus, além […]