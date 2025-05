ASSISTIR São Paulo x Fluminense SUB-20 AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO 2025, HOJE (07/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre São Paulo x Fluminense Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (07) às 15 hs. A partida acontece sob o mando de campo do SP, que busca a vitória sob seus domínios.

São Paulo x Fluminense: Jogo Decisivo no Brasileiro Sub-20 – 9ª Rodada

O São Paulo visita o Fluminense nesta quarta-feira (7), às 15h, no Estádio Marcelo Vieira, em Duque de Caxias (RJ), pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Este confronto é crucial para ambas as equipes, que buscam posições de destaque na tabela para se garantir nas quartas de final.

Situação do São Paulo no Brasileiro Sub-20

Atualmente com 12 pontos, o São Paulo ocupa uma posição confortável, com três vitórias, três empates e duas derrotas. A equipe, campeã da Copa do Brasil Sub-20 e da Copa São Paulo de Futebol Júnior, está focada em conquistar o título do Brasileirão Sub-20. Em 2021, o Tricolor ficou com o vice-campeonato, e este ano busca o título inédito.

A competição reúne 20 clubes e segue o formato de turno único, onde os oito primeiros colocados avançam para as quartas de final. Os três últimos times serão rebaixados para a Série B da categoria, que foi criada em 2025, trazendo ainda mais importância para os próximos jogos.

Como Chega o Fluminense

O Fluminense, adversário do São Paulo, também possui um bom elenco e busca os três pontos para seguir firme na briga por uma vaga nas quartas de final. A equipe carioca vem com força total e deve oferecer grande resistência ao Tricolor paulista em campo.

Detalhes da Partida

Data: Quarta-feira, 7 de maio de 2025

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio Marcelo Vieira, Duque de Caxias (RJ)

Competição: Campeonato Brasileiro Sub-20 – 9ª rodada

Transmissão do Jogo

O jogo entre Fluminense x São Paulo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 terá transmissão ao vivo no canal oficial do Fluminense.

O Que Esperar do Jogo

Com o São Paulo buscando se consolidar entre os primeiros colocados e o Fluminense lutando por uma posição mais segura na tabela, espera-se um jogo equilibrado, com as duas equipes em busca da vitória. O São Paulo tem o apoio da sua forte base, enquanto o Fluminense se prepara para dificultar a vida do Tricolor em casa.

Conclusão

Não perca o embate entre Fluminense e São Paulo, um jogo de vital importância para a sequência do Campeonato Brasileiro Sub-20. Acompanhe o desempenho das promessas do futebol brasileiro em um duelo que promete agitar as emoções dos fãs de futebol.

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?