Etapa dos Jogos Escolares em Normandia chega ao fim após cinco dias de espírito esportivo

O município de Normandia se despediu, nesta segunda-feira, 5, da 6ª etapa municipal dos 52º JERs (Jogos Escolares de Roraima), promovidos pelo Governo do Estado. Durante cinco dias de intensas competições, mais de 800 participantes — entre atletas, professores, técnicos e organizadores — viveram momentos marcantes de garra, superação e celebração do esporte.

Organizada pela Seed (Secretaria de Educação e Desporto), sob a coordenação do IDR (Instituto de Desporto de Roraima) e com o apoio das federações das 19 modalidades em disputa, a etapa contou com uma estrutura completa. A Seed ficou responsável por toda a logística do evento, incluindo transporte, hospedagem e alimentação dos envolvidos.

As disputas aconteceram nas modalidades de futsal, futebol, vôlei de praia e tiro com arco, nas categorias mirim (12 a 14 anos) e infantil (15 a 17 anos). O Ginásio Poliesportivo foi o principal palco das partidas, que mantiveram uma média de 16 jogos por dia, das 8h às 21h, sem interrupções.

Para o diretor do IDR, Dinaildo Barreto, o evento superou as expectativas. “É gratificante ver o brilho nos olhos dos alunos, o empenho das escolas e o apoio das comunidades. Normandia respirou esporte nesses cinco dias. Esses jovens atletas estão construindo memórias e mostrando ao Estado o potencial da nossa juventude”, destacou.

Tiro com arco une precisão e ancestralidade

Entre os destaques da etapa, o tiro com arco chamou a atenção do público com provas técnicas e carregadas de simbolismo cultural. Estudantes das categorias mirim e infantil masculino demonstraram notável domínio da modalidade, com forte presença indígena.

“Estou muito feliz. Para a etapa final, vou treinar bastante”, disse emocionado Ezequias da Silva, da Escola Estadual Indígena Koko Luiza, que garantiu a maior pontuação da competição ao acertar o centro do alvo com precisão.

Futebol revela talentos da comunidade indígena

No futebol infantil masculino, a equipe da Escola Estadual Indígena Professor Arlindo Gastão de Medeiros, da comunidade da Homologação, conquistou a vaga na fase final estadual. Segundo os organizadores, não houve classificados nas categorias mirim masculino e feminino, nem no infantil feminino.

Vôlei de praia tem domínio do CEM Mariano Vieira

O Colégio Estadual Militarizado Mariano Vieira se destacou no vôlei de praia. Na categoria infantil masculino, a dupla Luiz Fernando e Felipe foi campeã. Já no infantil feminino, Isadora e Darfin conquistaram o primeiro lugar. Ambas as duplas avançam para a etapa estadual. As categorias mirim não tiveram classificados.

Futsal empolga com jogos eletrizantes

Principal atração da etapa, o futsal atraiu grande público ao ginásio, especialmente nas semifinais e finais. Os classificados foram:

· Mirim masculino: CEM Mariano Vieira

· Mirim feminino: Escola Estadual Indígena Geraldo Crispim

· Infantil masculino: Escola Estadual Indígena Índio Marajó

· Infantil feminino: CEM Mariano Vieira

As partidas decisivas foram marcadas por viradas emocionantes e jogos disputados até o último minuto. As equipes vencedoras agora se preparam para representar Normandia na final estadual, em julho.

Mais que esporte, uma celebração da juventude e cultura

A cerimônia de abertura, realizada em 30 de abril, foi um espetáculo à parte. Com desfile das delegações, participação da guarda de honra do CEM Mariano Vieira e homenagens aos atletas, o momento celebrou a educação, a cultura indígena e a força da juventude local.

Com número recorde de 10.383 inscritos em todo o estado, os 52º JERs reafirmam o esporte como ferramenta de transformação social, promoção da saúde e construção de sonhos. A organização agora se prepara para desembarcar no município de Cantá, onde ocorrerá a 7ª etapa da competição ainda nesta semana.

O post Etapa dos Jogos Escolares em Normandia chega ao fim após cinco dias de espírito esportivo apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.