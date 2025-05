Governo de MS promove evento para tornar as compras públicas mais modernas e eficientes – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Com objetivo de tornar a gestão pública mais ágil, eficiente e moderna, o Governo do Estado realiza o 1º Licicomp – Congresso Estadual de Licitações e Compras Públicas. O evento tem a participação de gestores municipais e estaduais, com foco em dispor de compras públicas mais inteligentes, transparentes e sustentáveis. Serão debatidos inovações, tecnologias e estratégias para melhorar as entregas à população.

O governador Eduardo Riedel participou da abertura do evento, realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. “Serão três dias de evento com a participação de gestores de mais de 64 municípios e servidores estaduais. Um encontro como este é fundamental. Uma oportunidade para nivelar conhecimento em busca de melhores resultados à nossa gente”.

Ele ponderou que o Estado está em pleno desenvolvimento, com capacidade de investimentos públicos e privados, sendo a área de licitação e compras públicas uma das mais importantes neste processo. “Jamais podemos negligenciar a má burocracia, pois não é coisa trivial. Também não podemos subestimar as transformações tecnológicas que estamos vivemos, quando se fica parado não avança”.

O evento é promovido pela SAD (Secretaria de Estado de Administração), junto com o Sebrae/MS e do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Ele começou nesta terça-feira (6) e segue até quinta (8), com uma programação de palestras, painéis e debates com autoridades e especialistas na área.

O Licicomp é voltado para gestores públicos estaduais e municipais, além de representantes dos três Poderes, com o propósito de qualificar as compras públicas e ampliar as oportunidades para empreendedores locais, promovendo eficiência, inovação e inclusão na administração pública.

“Nosso objetivo é a melhoria contínua na gestão pública, tendo o compromisso com a modernização e excelência na gestão. Transformar as compras públicas em uma ferramenta de estratégia. Isto exige capacitação e qualificação. Que este evento seja o impulso para se repensar processos com alternativas eficazes, sempre em busca de resultados reais”, disse o secretário estadual de Administração, Frederico Felini.

Representando o Governo Federal, o secretário de Gestão e Inovação do MGI, Roberto Pojo, elogiou a iniciativa do Estado e reafirmou a importância das licitações e compras para o sucesso da gestão pública.

“A contratação pública é o mecanismo central para construção de boas políticas públicas e assim os serviços sejam entregues à população. A maneira como pensa, executa e planeja induz o processo de desenvolvimento. Esta é uma construção coletiva com todos os entes da federação para se construir esta nova realidade, onde se busca o melhor valor (compras). Desta forma reduzimos as desigualdades nacionais e regionais”.

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de MS), Thalles Tomazelli, lembrou que o poder público está diante de uma transição da legislação e que a população cobra cada vez mais eficiência, execução e resultados dos gestores. “As compras e licitações são cruciais para que os resultados cheguem na ponta e os municípios precisam ter este avanço, sempre em busca de iniciativas positivas e eficiência”.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende