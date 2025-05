Jogos Abertos da Terceira Idade reverenciam história de Mapi Cravo na dança de Santa Catarina

Mapi Cravo (a esquerda), durante as apresentações de dança nos Jogos Abertos da Terceira Idade. Crédito da imagem: Guilherme Brazzalle/Ascom/Fesporte

Os espetáculos de dança nos Jogos Abertos da Terceira Idade foram um verdadeiro sucesso, tornando esta edição do evento com um brilho ainda mais especial no município de São Bento do Sul. À frente das modalidade estava Mapi Cravo, nome histórico no cenário da dança em Santa Catarina e que com maestria conduziu as apresentações durante três dias de programação.

Mapi Cravo é funcionária de carreira da Fesporte e uma grande referência quando se fala de dança em Santa Catarina. Sob seus trabalhos estão a realização de grandes eventos ao longo da história, o principal deles o Festival Escolar Dança Catarina, anualmente realizado pela Fesporte e que reúne milhares de estudantes catarinenses em etapas mesorregionais e regionais realizada no segundo semestre.

Durante a realização dos Jogos Abertos da Terceira Idade, Mapi Cravo contou em conversa com a reportagem da Fesporte o significado da dança em sua vida e a importância da presença da modalidade nos Jogos Abertos da Terceira Idade (Jasti).

“Na minha vida a dança é tudo. A dança me trouxe movimento, alegria e até hoje eu estou nesse movimento que me move a fazer outras pessoas a dançarem e isso é uma grande lição de vida. Quero dizer a todos que todos podem dançar porque essa é uma característica do brasileiro.” Emocinante estar aqui no Jasti mais um ano, muito obrigado pela oportunidade”, afirmou.

O presidente da Fesporte, Jeferson Batista, também reverenciou Mapi Cravo pelos serviços prestados a frente da Fesporte. “Queria aqui agradecer a Mapi Cravo, coreógrafa e coordenadora de dança dos Jogos Abertos da Terceira Idade (Jasti). Reforço que o governo do estado é totalmente grato por todos esses anos e que você continue conosco por muitos anos levando a oportunidade da dança para os nossos catarinenese”, complementou.

