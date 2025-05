Programa Nacional contempla bibliotecas abertas ao público com obras literárias em Roraima

O PNLD Literário é um programa criado a partir da unificação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), em 2017. Ele tem como ação principal a distribuição gratuita de obras didáticas, pedagógicas e literárias para professores e estudantes da rede pública da Educação Básica no Brasil.

A principal forma de as escolas das redes estaduais e municipais de todo o País terem acesso a livros literários é justamente por meio do PNLD Literário. A adesão é feita no Sistema PDDE Interativo/Simec, plataforma online desenvolvida pelo Ministério da Educação, pelas entidades executoras, que no caso são as secretarias estaduais de Educação e prefeituras.

Segundo a diretora da Biblioteca Pública de Roraima, ligada à Secult (Secretaria de Cultura e Turismo), Kátia Drummond, os municípios que estão com as bibliotecas ativas selecionadas receberão em até 50 dias o acervo de mil livros de literatura infantil e infanto-juvenil que serão destinados ao Estado. As que estão inativas precisam ser reativadas e aderir ao programa para solicitarem os kits.

Ela ressaltou ainda a necessidade de sensibilizar as prefeituras sobre a importância de reabrirem as bibliotecas nos municípios. “Temos municípios com prédios próprios, construídos para a finalidade biblioteca e que estão ocupados para outros fins, suprimindo as bibliotecas”, disse.

NO ESTADO

Em Roraima, além da Biblioteca Pública Estadual, que em função da reforma do Palácio da Cultura está funcionado na Av. Capitão Júlio Bezerra, nº 1754- Aparecida, as bibliotecas públicas contempladas pelo PNLD Literário são as bibliotecas municipais de Mucajaí, de São Luiz do Anauá e a Biblioteca Professor Eloy Gomes, de Boa Vista. Na categoria de bibliotecas comunitárias estão o Espaço Saber e o Espaço Cultural Aldenor Pimentel.

Em 2017, por meio do Decreto 9.099, de 18 de julho, o PNBE foi agrupado ao PNLD, que, a partir de então, passou a ser denominado Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Como a sigla PNLD foi mantida, a denominação PNLD Literário passou a ser utilizada para se referir às obras literárias no ensejo do programa.

