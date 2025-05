Bataguassu apresenta projetos para habitação, pavimentação de bairros e Núcleo Industrial

Dando sequência ao programa MS Ativo – Municipalismo, o governador Eduardo Riedel recebeu nesta terça-feira (6) a comitiva de Bataguassu para alinhar os novos investimentos na cidade. As lideranças apresentaram projetos para continuar a pavimentação de bairros (Novo Horizonte e São Pedro), restauração de vias públicas e a construção de novas habitações.

Dentro deste pacote ainda teve o aval do Estado para pavimentação e drenagem do Núcleo Industrial e nova sinalização para cidade. Durante a reunião foi assinado o convênio para restauração das vias públicas.

A prefeita Wanderleia Caravina destacou que esta parceria com o Estado é importante para viabilizar novos investimentos no município. “Além de pavimentação e restauração de várias ruas, também buscamos o apoio do Estado para conseguir novas moradias, que é uma demanda da cidade”.

O governador ressaltou que este é o momento de ouvir as lideranças e definir quais são as prioridades de Bataguassu, que vai receber um grande empreendimento na área de celulose, com investimento bilionário. “A cidade vai passar por um momento de transformação e lidar também com a dor do crescimento e contem com o Estado para obras e projetos em diferentes áreas. Estamos aqui para receber as demandas”.

Na reunião foi mencionado que o projeto do anel viário da cidade ficará a cargo da empresa que vencer a concessão da “Rota da Celulose”. Riedel garantiu que após o leilão, vai trazer do assunto com o grupo vencedor para ajustar os projetos previstos.

Além do governador, participaram da reunião o vice-governador Barbosinha, os deputados Pedro Caravina, Pedro Pedrossian Neto, Paulo Corrêa, Mara Caseiro e Gerson Claro, além dos secretários Rodrigo Perez (Segov), Guilherme Alcântara (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil).

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Saul Schramm