Projeto da Prefeitura João Pessoa é destaque em reportagem do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

A Prefeitura de João Pessoa foi destaque no canal do Youtube do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em matéria sobre a atuação do Sistema Único de Assistência Social (Suas), por meio do trabalho desenvolvido pela Casa de Passagem Lar Manaíra. O serviço, realizado pela equipe da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), acolhe crianças e adolescentes em situação de violação de direitos e vínculos rompidos com seus familiares.

“Muito feliz com o momento que a cidade de João Pessoa vive, se destacando em todas as áreas e, agora, a gente tem mais um reconhecimento por parte do Governo Federal, por parte do Ministério de Desenvolvimento Social. Nós temos um olhar muito especial por parte do prefeito Cícero Lucena no acolhimento desses adolescentes, para que eles possam ter um local para dormir, um local que tenha a segurança alimentar, mas não só isso, inserimos esses jovens no mercado de trabalho e encaminhamos para a escola”, destacou Diego Tavares, secretário de Direitos Humanos e Cidadania.

Uma das histórias de vida destacadas na reportagem foi a da estudante Maria Clara, que compartilhou os momentos difíceis que passou por conta do abandono familiar. Mas hoje ela encontrou no acolhimento da Casa de Passagem uma perspectiva de futuro. “Eu não tinha documento, estava fora da escola, sem nenhuma direção. Aqui eu me sinto em casa. É todo mundo bem legal, todo mundo atencioso. Comecei a fazer curso, entrei no jovem aprendiz”, compartilhou.

De acordo com Ana Cristina, assistente social e coordenadora da Casa de Passagem, as crianças são encaminhadas para essas unidades de acolhimento quando têm seus direitos violados, seja uma violência doméstica, exploração do trabalho infantil ou abuso sexual. O acompanhamento dessas famílias é feito pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e os Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), que atuam de forma complementar nos serviços públicos essenciais da assistência social.

“Antes de vir pro sistema de acolhimento, eu morava com a minha família. Mas como a coordenadora disse, muitos adolescentes vêm para cá por conta de negligência, que foi o meu caso. Foi quando procurei os órgãos públicos e entrei no sistema de acolhimento, por não encontrar familiares. Eu fui para a casa de passagem, passei três meses, e vim residir aqui. E aqui, digamos que eu me encontrei. Vi que tinha uma liberdade maior de me comunicar, de me expressar e de ter uma segurança, em confiar na equipe daqui”, compartilhou Keyller dos Santos, jovem também acolhido pelo Lar Manaíra.

Além de garantir um ambiente seguro, alimentação, vestuário e higiene, o serviço também dispõe de acompanhamento especializado em situações de saúde psicofísica; reinserção e acompanhamento à vida escolar; realização de atividades lúdicas; preparação para o mundo do trabalho, com participação de cursos profissionalizantes e/ou aprendiz; e o acompanhamento do processo jurídico, com foco no relacionamento das crianças e/ou adolescente com seus pais e familiares, buscando a manutenção e fortalecimento dos vínculos.

Estando em um ambiente seguro, Keyller compartilhou seu planejamento para o futuro. “Poder ter tempo, uma saúde mental para poder estudar, para poder cursar o que eu quero. O que hoje em dia, graças a Deus, isso aqui me proporcionou. Eu espero conseguir ter uma jornada acadêmica da forma da qual eu realmente gosto, na qual eu almejo, e que seja algo que eu possa trabalhar, me faça feliz”, falou.