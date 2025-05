SED lança plataforma para reduzir fila de espera na rede estadual

Foto: Marina Simões/SED

A Secretaria de Estado da Educação (SED) lançou uma plataforma online para reduzir a fila de espera na rede estadual de ensino, em regime de colaboração com municípios catarinenses. O anúncio foi feito durante o 7º Fórum TCE Educação, realizado em Joinville desde terça, 6, até quinta-feira, 8. Na prática, a ferramenta oferece mais transparência, garantindo informações precisas e dados atualizados, além de centralizar o processo.

Esta iniciativa inovadora acarretará em uma série de benefícios, como a redução no tempo de atendimento, aumento da satisfação dos envolvidos e a distribuição de vagas de forma otimizada e igualitária. A ordem é definida a partir de critério cronológico, visando atender a população de acordo com os princípios da universalidade e equidade no acesso. Os estudantes inseridos nesta lista são chamados sempre que houver disponibilidade de vagas nas unidades escolares.

“São 48 municípios que já participam da mesma plataforma de lista de espera online da rede estadual. É neste período que o planejamento da oferta para 2026 começa a ser planejado. Esse regime de colaboração é fundamental. Por isso, queremos que mais municípios utilizem a plataforma”, destacou a secretária adjunta de Estado da Educação, Patrícia Lueders.

Além do lançamento da plataforma, a SED compartilhou outras duas boas práticas implementadas na rede estadual: a ampliação do inglês para os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental e as políticas educacionais desenvolvidas pela pasta.

Desde o início do ano letivo de 2025, os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental da rede estadual de ensino de Santa Catarina passaram a ter a oportunidade de aprender inglês, algo inédito até então. Ao todo, mais de 100 mil estudantes receberam material didático novo para acompanhar as aulas.

É a primeira vez que a SED compartilha as boas práticas realizadas em diversas frentes da gestão estadual durante uma edição do Fórum TCE Educação.

7º Fórum TCE Educação

Além das apresentações da SED, outras ações de boas práticas estão sendo compartilhadas e discutidas durante painéis de debates que ocorrem ao longo dos dias de evento. Elas estão relacionadas a oito temas principais: Política de Primeira Infância, engajamento e formação docente, alfabetização na idade certa, gestão escolar para melhoria da aprendizagem, avaliação e recomposição da aprendizagem e combate às defasagens, arranjos de cooperação e parcerias pela educação, educação especial e inclusão, e engajamento estudantil e bem-estar escolar.

Também estão sendo gravados podcasts sobre boas práticas ao longo do evento. O 7º Fórum TCE Educação ainda conta com painéis de debates com outros temas de relevância sobre o assunto, como valorização do professor e transporte escolar.

A expectativa é que mais de 1.000 pessoas passem pelo evento. Profissionais da SED, das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), das secretarias municipais e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) estão participando.