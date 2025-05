Athletico-PR x Chapecoense; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Athletico-PR x Chapecoense é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (8) às 21h35 hs (horário de Brasília). A partida tem Athletico omo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por NOTÍCIAS DO CRB

Notícias do Cuiabá

Athletico-PR x Chapecoense: onde assistir, horário e prováveis escalações na Série B

Athletico Paranaense e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira, 08 de maio, às 21h35 (horário de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelos canais ESPN, RedeTV, Disney+ e no canal Desimpedidos. O duelo também terá cobertura em tempo real pelo site ge.globo.

RESULTADO DO SORTEIO TIMEMANIA 2239 DE HOJE TERÇA (06/05)

Athletic x Vila Nova; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Situação das equipes

O Athletico vive um momento conturbado. Após ser goleado em casa pelo Botafogo-SP por 4 a 1 e empatar com o Brusque pela Copa do Brasil, o Furacão ocupa a 9ª posição, com nove pontos. A equipe será comandada interinamente pelo português João Correia, técnico do sub-20, após a demissão de Maurício Barbieri.

Já a Chapecoense chega embalada pela vitória sobre o Criciúma por 2 a 1, no clássico catarinense, e ocupa a 8ª colocação com os mesmos nove pontos do adversário, mas à frente no critério de saldo de gols. O Verdão do Oeste tem 50% de aproveitamento na competição e deve manter a base titular com três zagueiros.

Prováveis escalações

Athletico (técnico: João Correia)

Mycael; Palacios, Tobias Figueiredo, Léo e Esquivel; Falcão, Patrick e Zapelli; Tevis, Alan Kardec e Luiz Fernando.

Desfalques: Isaac e Habraão (suspensos); Dudu, Leozinho e Julimar (departamento médico).

Pendurados: Zapelli e Renan Peixoto.

Chapecoense (técnico: Gilmar Dal Pozzo)

Léo Vieira; Bruno Leonardo, Victor Caetano, João Paulo; Mailton, Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho e Mário Sérgio.

Desfalques: Eduardo Person (lesionado).

Pendurados: Bruno Matias e Mário Sérgio.

CRB x Cuiabá; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Goiás x Avaí; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Arbitragem

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

Assistente 1: Renan Aguiar da Costa (CE)

Assistente 2: Anderson da Silva Rodrigues (CE)

Quarto árbitro: Victor Salles Cirilo (PR)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

O duelo promete ser equilibrado, com duas equipes tentando reagir e se manter no pelotão de cima da Série B. A torcida do Athletico espera uma resposta rápida após os últimos resultados negativos, enquanto a Chapecoense busca confirmar o bom momento.

Tags: Athletico x Chapecoense, Série B 2025, onde assistir, escalações, horário, Chapecoense na Série B, Athletico Paranaense, Furacão, Verdão do Oeste.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.