Cícero Lucena celebra dois anos da Clínica Pet, destaque na proteção animal em João Pessoa

O prefeito Cícero Lucena celebrou, nesta quinta-feira (8), os dois anos de funcionamento da Clínica Pet, um serviço gratuito que já realizou mais de 160 mil procedimentos e se consolidou como referência no cuidado com os animais em João Pessoa. O equipamento oferece atendimento especializado, como consultas, exames e cirurgias, e integra a rede de proteção animal estruturada pela Prefeitura. O objetivo é garantir assistência de qualidade aos tutores que não têm condições de arcar com serviços particulares, promovendo bem-estar tanto para os pets quanto para suas famílias.

“Essa foi a primeira unidade que instalamos, justamente ouvindo a população, entendendo a demanda e as necessidades por um atendimento público voltado para os pets. E hoje estamos comemorando dois anos da sua abertura, com números que nos deixam muito felizes e mostram que tomamos a decisão certa. Mesmo já tendo ampliado a rede com mais um hospital e com o segundo em fase de projeto, essa clínica já atendeu, só aqui, mais de 20 mil animais, realizando cerca de 160 mil procedimentos — entre consultas, exames e intervenções. Isso comprova o quanto fomos assertivos nesse objetivo de cuidar dos pets da cidade de João Pessoa”, afirmou o prefeito, durante visita ao equipamento.

Clínica em números – Localizada na Rua Marechal Almeida Barreto, Centro, é administrada pela Secretaria de Cuidado e Proteção Animal (Secupa). Os números da clínica incluem 41.839 procedimentos ambulatoriais, 58.017 exames laboratoriais, 1.500 castrações, 1.924 cirurgias eletivas, 500 cirurgias ortopédicas, 17.333 consultas clínicas, 9.160 consultas ortopédicas, 6.805 ultrassonografias, 12.533 radiografias e 5.293 anestesias – todos oferecidos gratuitamente.

“Foram milhares de atendimentos nesse período: consultas clínicas, consultas cirúrgicas, procedimentos, exames de imagem, exames laboratoriais. Muitos tutores, infelizmente, não têm condição de levar o pet para um atendimento particular, então a Clínica do Pet vem justamente para oferecer esse suporte, não só aos animais, mas pra toda a família, porque a gente sabe que o pet é um membro da família também”, afirmou o secretário de Cuidado e Proteção Animal, Guga Pet.

Cuidado – “É um serviço gratuito que, até pouco tempo atrás, não existia na nossa cidade. Então, a gente só tem a agradecer por esse cuidado com os nossos animais. É uma iniciativa muito importante, especialmente para quem não tem condições de pagar por atendimento particular. Eu mesma já precisei várias vezes e, em todas elas, consegui um atendimento rápido, atencioso e de qualidade para a minha cachorrinha. Espero que esse serviço continue crescendo e alcançando ainda mais famílias que precisam desse apoio”, exaltou Márcia Silveira Lopes, tutora atendida pela Clínica Pet.

Rede de proteção animal – Além da Clínica Pet, em João Pessoa os tutores também contam com o Hospital Veterinário, no Bairro dos Estados; o Centro de Zoonoses, em Mangabeira; e programas como Castramóvel e Banco de Rações.