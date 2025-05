Detran-RR promove ação educativa para alunos de escola do Alto Alegre

Na manhã desta quinta-feira, 8, o Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima) realiza uma ação educativa com alunos do projeto Jovem Condutor. Os estudantes da Escola Estadual Geraldo Pinto, de Alto Alegre, vão receber uma palestra e participar de blitz educativa, além de um passeio para observar o trânsito em pontos estratégicos de Boa Vista.

O início da ação será às 8h30, na Ciptur (Companhia Independente de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário) da Polícia Militar de Roraima, localizada na avenida das Guianas, bairro 13 de Setembro, próxima à Ponte dos Macuxis. A PMRR e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) serão parceiras do evento, que é organizado pela DPET (Divisão de Prevenção e Educação para o Trânsito) do Detran-RR.

A atividade faz parte da programação da campanha Maio Amarelo 2025, que tem o objetivo de ressaltar a importância da prudência e do respeito às normas de trânsito para preservar a vida.

A chefe da DPET e agente de trânsito do Detran-RR, Ruth Prill, disse que a ação tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de um comportamento responsável no trânsito, e que os alunos irão fazer a abordagem dos condutores de veículos, levando informações sobre um trânsito seguro para todos.

“Teremos uma extensa programação durante este mês de maio, inclusive com a participação de estudantes de várias escolas estaduais. Será um momento importante para que eles vivenciem e coloquem em prática, junto aos motoristas, o que vêm aprendendo em sala de aula por meio do Jovem Condutor”, explicou Ruth.

AGENDA

Na sexta-feira, 9, às 7h45, será realizada uma palestra sobre cuidados e atenção no trânsito ministrada pelo agente de trânsito do Detran-RR, Vilmar Florêncio. A apresentação será voltada a colaboradores da empresa ArcelorMittal/Fermazon Comércio de Ferro, na rua Betel, 702, no bairro Cambará.

