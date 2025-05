Governo de Roraima entrega 160 cartas de contemplação para moradores de Boa Vista

O Governo de Roraima entregou nessa quarta-feira, 7, mais 160 cartas de contemplação do programa Aqui Tem Morar Melhor. A cerimônia, organizada pela Codesaima (Companhia de Desenvolvimento de Roraima) ocorreu no Colégio Estadual Militarizado Dr. Luiz Rittler de Lucena, reunindo moradores de dez bairros da capital.

O evento foi liderado pelo governador Antonio Denarium, acompanhado do vice-governador e secretário de Infraestrutura, Edilson Damião. A presidente da Codesaima, Maria Dantas, e sua equipe técnica também participaram da organização da entrega.

Além das cartas, foram assinadas as ordens de serviço com as 38 empresas responsáveis pelas obras. “Em 15 dias as empresas começarão a fazer as reformas”, afirmou o governador.

Cada residência contemplada receberá até R$ 8 mil em recursos estaduais para melhorias. Os beneficiários têm autonomia para definir as reformas em suas casas, que podem incluir instalação de cerâmica, forro de PVC, reparos em banheiros, sistemas hidráulicos ou elétricos, entre outras opções.

Os bairros atendidos nesta etapa foram: Raiar do Sol, Senador Hélio Campos, Nova Cidade, Laura Moreira, Cidade Satélite, João de Barro, Dr. Airton Rocha, Equatorial, Caranã e São Bento.

Durante a cerimônia, Denarium destacou o perfil das famílias contempladas. “Hoje é dia de mais uma entrega do programa Aqui Tem Morar Melhor. São mais 160 famílias beneficiadas com uma reforma em suas casas no valor de até R$ 8 mil. E quem são os beneficiários? São famílias de baixa renda que têm algumas características: casa onde a mulher é a chefe da família; casa onde tem pessoa com deficiência física; casa onde tem idosos; ou seja, realmente aquelas que mais precisam do apoio do Governo do Estado”, declarou.

Entre os beneficiados está Zelinda Damasceno, autônoma e moradora do bairro Dr. Airton Rocha. Mãe de três filhos, ela solicitou a instalação de cerâmica na varanda. “Minha filha menor não tinha onde brincar. Se arranhava toda no piso grosso. Agora vai ficar muito bom”, comentou.

Vanusa Rodrigues, do bairro Senador Hélio Campos, também celebrou a conquista. Chefe de uma família de quatro pessoas, ela optou pela reforma do banheiro e do quarto. “Vendo perfumes, e o que ganho tem que comprar comida, pagar contas, não dava. Essa reforma vai mudar muito para mim e meus filhos”, relatou.

