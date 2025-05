Governo de Roraima leva atendimento médico para população da Vila Barauana, em Caracaraí

A Secretaria de Saúde, em parceria com a prefeitura de Caracaraí, realiza neste sábado, 10, mais uma ação do Programa Saúde Itinerante. Os atendimentos iniciam a partir das 7h.

Desta vez, a iniciativa chega até a Unidade Básica de Saúde Barauana, que fica no km 55 da BR-432 na Vila Barauana, zona rural de Caracaraí. A expectativa é realizar cerca de 300 atendimentos.

De acordo com o diretor do Departamento de Política de Saúde Itinerante, Genival Ferreira, a ação contará com atendimentos em diversas especialidades médicas.

“Estaremos com uma equipe completa da Sesau oferecendo atendimentos em oftalmologia, ginecologia, cardiologia, clínica geral e pediatria. Tudo foi preparado com carinho, pensando no bem-estar da população local”, afirmou.

A ação tem como objetivo aproximar os serviços de saúde das comunidades mais distantes, oferecendo atendimento especializado e contribuindo para a redução das filas de regulação.

Para ser atendido, é necessário apresentar RG, Cartão do SUS e comprovante de residência.

