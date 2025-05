‘Minha História com o Rei’: espetáculo no Teatro Municipal vai homenagear mães com músicas de Roberto Carlos

Foto: Fabiane Barros/IBVM



As mães de Boa Vista já podem preparar o coração e a nostalgia, pois vem aí mais um musical especial que vai homenagear a todas. Isso por que neste domingo, 11, o Instituto Boa Vista de Música apresenta o espetáculo “Minha História com o Rei”, com canções de Roberto Carlos. O evento acontecerá a partir das 19h, no Teatro Municipal – Sala Roraimeira.

O momento contará com a Banda Municipal do IBVM e vozes de Sarah Almeida, Regina Lima, Mauro Maia e Pedro Sena. Para isso, um super repertório está sendo preparado com os clássicos do artista brasileiro que, com toda a certeza, irá emocionar a todos, especialmente às mães. Isso porque esse ano, seguindo o tema do evento, algumas histórias de fãs serão apresentadas.

“O repertório foi escolhido sob vários critérios, mas não podem ficar de fora as mais emblemáticas e conhecidas. E este ano será ainda mais especial. Procuramos envolver os fãs na produção. Foram enviados ao IBVM histórias, experiências e algo marcante na vida das pessoas com as belas canções de Roberto Carlos. Assim, teremos depoimentos que serão apresentados no momento do espetáculo”, comentou o maestro Claudivan Alves, regente do espetáculo.

Os ingressos para o espetáculo estão à venda por meio da plataforma Bilheteria Digital (https://www.bilheteriadigital.com/minha-historia-com-o-rei-11-de-maio). Para mais informações, basta acessar o perfil no Instagram: @ibvmrr ou entrar em contato por meio dos fones 95 3625-5651 e 99156-1220 (WhatsApp).

Fonte: Da Redação