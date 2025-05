Qual filme vai passar Quarta (07/05) na Globo? SESSÃO DA TARDE, Cinema Especial Hoje, Corujão

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 07/05/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes da Globo em 30/04/2025: Sessão da Tarde e Cinema Especial prometem emoção e diversão

Nesta quarta-feira, 30 de abril de 2025, a programação da Globo promete entreter toda a família com duas produções imperdíveis, que serão exibidas na Sessão da Tarde e no Cinema Especial. Prepare a pipoca e confira os destaques!

Sessão da Tarde – “Dora e a Cidade Perdida”

A partir da tarde desta quarta-feira, a Globo apresenta “Dora e a Cidade Perdida” (Dora and the Lost City of Gold), uma produção australiana lançada em 2019, dirigida por James Bobin. O filme é uma adaptação para o cinema da famosa personagem Dora, conhecida da série infantil “Dora, a Aventureira”.

Nesta aventura, Dora, interpretada por Isabela Merced, enfrenta um desafio ainda maior do que os encontrados em suas explorações habituais: sobreviver à escola secundária. No entanto, seu verdadeiro destino a chama para uma nova missão quando seus pais desaparecem misteriosamente. Dora então reúne um grupo de amigos e embarca em uma jornada para desvendar um mistério por trás de uma lendária cidade perdida de ouro.

Com um elenco de peso, incluindo Benicio Del Toro, Eugenio Derbez, Jeffrey Wahlberg e Michael Peña, o filme mistura ação, aventura e humor na medida certa, conquistando adultos e crianças com sua narrativa divertida e envolvente.

Cinema Especial – “Minha Irmã e Eu”

Logo mais à noite, o Cinema Especial exibe a comédia nacional “Minha Irmã e Eu”, dirigida por Suzana Garcia e estrelada por duas das atrizes mais queridas do público brasileiro: Ingrid Guimarães e Tatá Werneck.

O longa, produzido em 2021, conta a história de Mirian e Mirelly, duas irmãs com personalidades totalmente opostas. Desde pequenas, elas carregam a frustração de não terem realizado o grande sonho de sua mãe: formar uma dupla sertaneja de sucesso. Em vez disso, seguiram caminhos diferentes e vivem em constante atrito. Mas, após um acontecimento inesperado, elas são forçadas a conviver e talvez, finalmente, encontrar um ponto em comum entre suas diferenças.

Com muito humor, emoção e aquele toque de brasilidade, “Minha Irmã e Eu” promete boas risadas e momentos de ternura, reforçando a importância dos laços familiares mesmo diante das adversidades.

Com essa programação especial, a Globo aposta em histórias que misturam aventura, emoção e comédia para agradar diferentes perfis de telespectadores. Seja na companhia da destemida Dora ou das divertidas irmãs Mirian e Mirelly, a quarta-feira será cheia de grandes emoções na telinha!