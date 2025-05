Sporting Cristal x Bolívar , PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (07), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Sporting Cristal x Bolívar acontece Hoje (07) às 23 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: netflamengo.com.br

Sporting Cristal x Bolívar: Onde Assistir, Escalações, Retrospecto e Palpites – Libertadores 2025

Nesta quarta-feira, 7 de maio, Sporting Cristal e Bolívar se enfrentam às 23h (horário de Brasília), no Estadio Nacional de Lima, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. O duelo será transmitido ao vivo pelo canal ESPN4 e via streaming pelo Star+.

Retrospecto e momento das equipes

As equipes já se enfrentaram sete vezes na história da Libertadores, com vantagem para o Sporting Cristal, que soma quatro vitórias contra duas do Bolívar e um empate. No entanto, no último confronto entre ambos, os bolivianos levaram a melhor com um triunfo por 3 a 0.

O time peruano venceu seu último compromisso por 3 a 2 contra o Juan Pablo II College, pela Liga Peruana, e chega embalado por duas vitórias seguidas em casa. Já o Bolívar aplicou um sonoro 3 a 0 sobre o ABB, pela Liga Boliviana.

Atualmente, o Sporting Cristal amarga duas derrotas, um empate e apenas uma vitória na fase de grupos. Já o Bolívar soma uma vitória e duas derrotas, com mais gols marcados, mas também vulnerável defensivamente.

Prováveis escalações

Sporting Cristal (técnico Guillermo Farré):

Diego Enríquez; Jhilmar Lora, Rafael Lutiger, Franco Romero, Nicolás Pasquini; Christofer Gonzáles, Martín Távara, Catriel Cabellos; Santiago González, Martín Cauteruccio, Maxloren Castro.

Desfalques:

Gustavo Cazonatti (lesão no ligamento cruzado)

Luis Iberico (lesão não revelada)

Bolívar (técnico Flavio Robatto):

Rubén Cordano; Jesús Sagredo, Yomar Rocha, José Sagredo, Ervin Vaca; Leonel Justiniano, Ramiro Vaca, Carlos Melgar; Escleizon Freita, Fábio Gomes, Patito Rodríguez.

Palpites e odds bet365

Vitória do Sporting Cristal : 2.00

: 2.00 Empate: 3.20

Vitória do Bolívar : 3.40

: 3.40 Mais de 2.5 gols: 1.60

As estatísticas recentes indicam forte tendência para partidas com muitos gols, especialmente envolvendo o Bolívar, que teve mais de 2.5 gols em seus últimos 10 jogos. Além disso, o Sporting Cristal marcou gols em seus últimos seis jogos em casa.

Estatísticas na Libertadores 2025

Estatística Sporting Cristal Bolívar Vitórias 0 1 Gols marcados 4 7 Gols sofridos 8 7 Chutes por jogo 11.67 18.67 Escanteios por jogo 4.33 8.33 Valor de mercado €6.75 milhões €5.95 milhões

Onde assistir ao vivo

A partida será exibida ao vivo na ESPN4 e pelo serviço de streaming Star+ a partir das 23h (horário de Brasília).

