Universitário x Independiente del Valle , PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (08), ESCALAÇÕES, PALPITES

Posted on

Fonte: Site de Notícias do Vasco “Novo Reforço e Novo Patrocinador: Benjamin Garré Apresenta Parceria do Vasco com Moto Chefe” A chegada do atacante Benjamín Garré ao Vasco da Gama trouxe uma novidade além do reforço dentro de campo. Durante sua apresentação oficial, chamou atenção o detalhe no ombro da camisa do jogador: o novo […]