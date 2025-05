Avaí x Atlético-GO; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Avaí x Atlético-GO é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (10) às 16 hs (horário de Brasília). A partida tem Avaí omo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Avaí x Atlético-GO: Onde assistir, escalações e detalhes do duelo pela Série B 2025

A bola vai rolar neste sábado, 10 de maio, às 16h (horário de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, para o confronto entre Avaí e Atlético-GO, válido pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo promete agitar a parte intermediária da tabela, com duas equipes que ainda sonham com o acesso à elite.

Onde assistir ao vivo

O torcedor poderá acompanhar a partida por múltiplas plataformas: ESPN, RedeTV, Disney+ e também pelo canal Desimpedidos no YouTube. As opções oferecem desde transmissões tradicionais até cobertura descontraída, agradando diferentes públicos.

Momento do Avaí

O Avaí chega para o duelo buscando recuperação. Após um início consistente, sofreu sua primeira derrota na rodada anterior diante do Goiás (2×1), jogando fora de casa. A equipe comandada por Jair Ventura soma 11 pontos em seis jogos e quer se firmar entre os quatro primeiros da Série B.

Provável escalação do Avaí:

Bohn; Vinicius, Costa, Brock, Quaresma; Vitor, Ricardo, JP, M. Gabriel; Cléber, Manga.

Momento do Atlético-GO

O Atlético-GO vive bom momento. A equipe goiana não perde há três partidas e venceu bem o Novorizontino na última rodada. Com 9 pontos e apenas uma derrota na competição, o Dragão quer aproveitar o embalo para somar fora de casa e encostar no G4.

Provável escalação do Atlético-GO:

Vladimir; Raí, M. Felipe, Alix, Conrado; Robert, Maranhão, Luizão; Pottker, Lima, Federico Martínez.

Expectativa de um jogo equilibrado

Com objetivos similares, Avaí e Atlético-GO devem protagonizar um duelo equilibrado. O time catarinense aposta na força como mandante, enquanto os goianos querem provar que podem ser competitivos longe de casa. É o típico jogo de Série B: disputado, pegado e cheio de emoção.

