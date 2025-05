Mães destacam importância da vacina durante campanha de vacinação contra gripe no Detran-MS

Nesta quinta-feira (8), a equipe da Coordenação Estadual de Imunização (CDI) da SES (Secretaria de Estado de Saúde) vacinou quase 200 pessoas na sede do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), como parte da campanha estadual de vacinação contra a gripe.

A ação teve como objetivo facilitar o acesso à vacina para servidores, terceirizados, profissionais do CEI Detran e familiares, contribuindo para ampliar a cobertura vacinal no Estado. Foram imunizados adultos e crianças, incluindo os pequenos do CEI Detran, acompanhados pelos pais.

Mãe da pequena Pietra, de 6 meses, Andressa Ribeiro aproveitou a oportunidade para se vacinar e também imunizar a filha. “Decidimos pela vacina para prevenir a gripe, pois há muitos surtos no Estado. Como é liberada a partir dos 6 meses, não pensamos duas vezes. E foi ótimo poder fazer isso aqui no Detran, sem enfrentar filas”, contou.

A servidora Luana Mohamud Abrão Pampolha vacinou o filho Lucas, de 3 anos. “Vacinar o filho é um gesto de amor e cuidado. É zelar pela saúde e bem-estar da criança”, afirmou.

Priscilla Lemos, mãe de Arthur, também participou da campanha. “Nenhuma mãe gosta de ver o filho doente. Esse instinto de proteção nos faz buscar formas de prevenção. Além disso, vacinar é um ato de consciência social. Quanto mais protegermos uns aos outros, mais seguro será nosso ambiente. Como diz o ditado: prevenir é melhor que remediar.”

O diretor-executivo do Detran-MS, João César Mattogrosso, também recebeu a dose da vacina e destacou a importância da iniciativa. “Vacinar é um ato de responsabilidade com a própria saúde e com a saúde coletiva. É fundamental que o serviço público promova ações como essa, facilitando o acesso da população à imunização”, afirmou.

A iniciativa faz parte das ações da Gerencia de Gestão de Pessoas (Gepes), por meio do setor psicossocial, voltadas a saúde e bem estar do servidor.

Cenário no Estado

O Governo do Estado, por meio da SES, lançou nesta quinta-feira (8) um plano emergencial para que os municípios reforcem as ações de imunização contra a influenza por meio de ações extramuros. A medida foi tomada diante da baixa cobertura vacinal registrada até o momento, de apenas 22,35% entre os grupos prioritários – índice bem abaixo da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde. As ações intensivas para alcançar o público-alvo estão em andamento desde o dia 28 de abril e seguem até 10 de maio, período considerado crítico devido à sazonalidade dos vírus respiratórios.

Até a 18ª semana epidemiológica, o Estado já havia registrado 2.708 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 203 mortes decorrentes da doença, segundo a SES. Dentre esses casos, 586 foram confirmados para Influenza, resultando em 68 mortes entre os pacientes hospitalizados. Os idosos são os mais afetados, representando 48,70% das internações, seguidos por crianças de 1 a 9 anos (26,80%). Entre os idosos, 79,40% dos casos confirmados evoluíram para óbito.

A campanha de vacinação contra a gripe segue em todo o Mato Grosso do Sul, com foco nos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. A vacina é segura, gratuita e fundamental para reduzir complicações, internações e óbitos causados pelo vírus da influenza.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS

Fotos: Rachid Waqued