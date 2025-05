Maio Amarelo: agentes orientam condutores e pedestres sobre segurança e cuidados no trânsito em Boa Vista

Foto: Diane Sampaio/Semuc/PMBV



Uma blitz educativa na Avenida Ataíde Teive, no bairro Liberdade, zona Oeste de Boa Vista, alertou motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas sobre a importância da segurança no trânsito. A ação ocorreu na tarde de terça-feira, 7, e faz parte da programação da campanha Maio Amarelo. Neste ano, ela tem a temática “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”.

Durante a ação, agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana abordaram com orientações, distribuição de materiais informativos, destacaram os riscos de excesso de velocidade, uso do celular ao volante e direção sob efeito de álcool. De acordo com o chefe da Divisão de Prevenção e Educação para o Trânsito, Ney Brito, a campanha deve envolver toda a sociedade.

“Estamos aqui na primeira blitz educativa após o lançamento da campanha Maio Amarelo. Essa avenida é um ponto com grande fluxo de condutores, pedestres e ciclistas. Levamos o movimento da campanha para as pessoas, informando que todos nós devemos estar juntos para que tenhamos um trânsito mais seguro e harmônico”, disse.

Responsabilidade de todos

Ações como essa, aliadas a atividades lúdicas e palestras, reforçam o objetivo da campanha: reduzir acidentes e salvar vidas através da mudança de comportamento e do respeito às leis de trânsito. Mari Sousa, assessora parlamentar, passou pela blitz educativa, recebeu as orientações da equipe e aprovou as atividades de sensibilização no trânsito.

“Essa ação é muito importante para sensibilizar todos que estão no trânsito. Ainda mais para a gente que sai nos horários de grande fluxo para ir trabalhar. O trânsito é bem corrido e a gente tem que ter paciência. Então, isso é uma campanha muito boa para que as pessoas tenham consciência e a campanha se tornou um meio para lembrar a sociedade a ter mais prudência”, contou.

