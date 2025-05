Sergipe x ASA; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Sergipe x ASA: onde assistir, horário e escalações do confronto pela Série D

Neste sábado, 10 de maio, o Sergipe recebe o ASA pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, às 17h (horário de Brasília), na Arena Batistão, em Aracaju. O Gipão, após conquistar sua primeira vitória fora de casa contra o Lagarto, agora busca a primeira vitória em casa na competição, além de quebrar um jejum de quatro jogos sem vencer o time alagoano.

Como chegam as equipes

Sergipe

O time comandado por Aílton Silva chega para o confronto ciente das dificuldades recentes contra o ASA, time que não vence há quatro partidas. Apesar disso, o clima no elenco é de confiança, com destaque para o atacante Wesley, autor de um dos gols na vitória sobre o Lagarto. Ele destaca a evolução da equipe e acredita em um duelo equilibrado, com o Sergipe preparado para trabalhar jogadas intensas e superar a defesa adversária.

Provável escalação do Sergipe:

Ricardo Berna; Alisson, Júnior, Fábio e Márcio; Léo Bahia, Felipe Pará, Wesley e Dieguinho; Gabriel e Marcos Vinícius.

Desfalques: Nenhum.

Pendurados: Nenhum.

ASA

O ASA lidera o Grupo A4 com 100% de aproveitamento, conquistando três vitórias em três jogos. A equipe comandada por Roberto Fonseca chega a Aracaju em grande fase, mas o técnico sabe que o duelo contra o Sergipe será complicado, principalmente pela força do adversário em casa. O time de Arapiraca, apesar de ser o favorito, terá que lidar com a pressão da torcida colorada no Batistão.

Provável escalação do ASA:

Pedro Henrique; Rômulo, Thiago Costa, Carlinhos e Renan; Jailson, Thiaguinho, Jefferson e Gabriel; Gustavo e Adailton.

Desfalques: Nenhum.

Pendurados: Nenhum.

Arbitragem

Árbitro principal: Rafael Carlos dos Santos (SE)

Rafael Carlos dos Santos (SE) Assistentes: Luciana Santos Rocha (SE) e Igor Barbosa Lima (SE)

Luciana Santos Rocha (SE) e Igor Barbosa Lima (SE) Quarto árbitro: André Luiz Ferreira (SE)

Com um retrospecto favorável ao Sergipe em termos de histórico, mas um cenário recente complicado contra o ASA, o confronto promete ser intenso e decisivo para as ambições de ambos na Série D.

