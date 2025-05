Com apoio e cuidado, Governo de Roraima investe na dignidade de mães, segurança alimentar e primeira infância

Neste Dia das Mães, o Governo de Roraima reafirma o compromisso em apoiar as mães e as famílias roraimenses com diversas iniciativas e programas. Entre as ações promovidas, um dos destaques é o Programa Colo de Mãe, executado pela Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), que investe na primeira infância e proporciona às mães as condições necessárias para cuidar dos filhos com dignidade.

O Programa Colo de Mãe tem se mostrado um verdadeiro suporte para as mães roraimenses, oferecendo enxovais e cartões para a compra de complementos lácteos. Essas ações têm garantido não apenas a entrega de itens essenciais, mas também promovido o bem-estar e a qualidade de vida das famílias atendidas.

Garantindo que as mães tenham acesso a recursos essenciais para o cuidado dos pequenos, de 2022 a 2024, o Colo de Mãe já realizou entregas de mais de 3.230 enxovais para as mães e seus bebês. Desde que foi iniciado em 2024, o cartão magnético já beneficiou mais de 2.380 crianças.

A beneficiária Nadia Silva explica que, além de receber o benefício, tem o acompanhamento familiar feito por meio de visitas domiciliares pela equipe do Programa.

“Eu participo do Colo de Mãe desde a minha gestação. Tive acesso ao enxoval e hoje estou recebendo o cartão que vem como uma ajuda de custo para que eu possa complementar a minha renda na compra de leite, frutas e outros produtos que ajudam na alimentação do meu filho”, detalhou.

Colo de Mãe é ferramenta de proteção e acompanhamento social

Além do cuidado direto à primeira infância e segurança alimentar, o programa Colo de Mãe tem como objetivo proporcionar proteção social, saúde e registro civil para as crianças e famílias atendidas em situação de vulnerabilidade e baixa renda.

A inserção no programa ocorre ainda durante a gestação. As mães aprovadas têm direito a enxovais, acompanhamento na maternidade e ao registro de nascimento do bebê, com emissão do CPF. A partir dos seis meses de vida, a criança começa a receber o cartão, que garante o fornecimento de leite até os 36 meses de idade.

A secretária Tânia Soares explicou que o Governo tem o compromisso em apoiar as famílias roraimenses e garantir que todas as mães tenham acesso aos recursos necessários para o desenvolvimento saudável de seus filhos.

“Estamos dedicados a fazer a diferença na vida das nossas mães. O Programa Colo de Mãe é um exemplo do nosso compromisso em garantir que todas as mulheres tenham o suporte necessário para criar seus filhos com dignidade e amor”, afirmou.

O governador Antonio Denarium ressaltou que o Colo de Mãe promove o bem-estar das gestantes e recém-nascidos e fortalece a assistência materno-infantil.

“O programa reflete o comprometimento do Governo em garantir condições mais favoráveis para as mães e bebês. As beneficiárias recebem visitas domiciliares e são acompanhadas na gestação, parto e pós-parto do bebê. Elas também participam de rodas de conversa e palestras mensais”, completou.

O post Com apoio e cuidado, Governo de Roraima investe na dignidade de mães, segurança alimentar e primeira infância apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.